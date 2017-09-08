Обнинск, Калужская область, 8 сентября, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Сегодня, 8 сентября, в городе Обнинске губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, министр архитектуры и строительства Республики Белоруссия Анатолий Чёрный, руководители Гродненской, Витебской, Гомельской областей Белоруссии, члены регионального кабинета министров, руководители профильных министерств и ведомств, представители подрядных организаций приняли участие в торжественной церемонии открытия дендропарка в жилом квартале «Заовражье».

Пресс-служба правительства Калужской области Посадка дендропарка

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, территория сформирована с учетом взаимоувязанного размещения жилых и общественных зон, отдельных коммунальных объектов, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям. В границах микрорайона запроектированы многоквартирные дома от 3 до 22 этажей, необходимые объекты соцкультбыта, а также детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы. В перспективе белорусские подрядные организации построят здесь 850 000 кв. метров жилья. Предполагается, что в микрорайоне может проживать 28 тысяч человек.

Пресс-служба правительства Калужской области Посадка дендропарка

Впервые в жилом микрорайоне заложен дендропарк. Озелененная территория составляет около 4000 кв. м. Высажено более 200 сортовых растений, произрастающих в Республике Белоруссии и средней полосе России. Саженцы привезены из ведущих питомников: Lorberg (Треммен, Германия), Lorenz von Ehren (Гамбург, Германия), Братьев Дембских (Коньсковоля, Польша), BelGreenHouse и Бровки (Белоруссия).

Выражая благодарность за проделанную работу, Анатолий Артамонов отметил ее высокое качество. «Белорусские строители сделали всё от души, как для себя. Будущие жители смогут по достоинству оценить этот микрорайон. Отдельный великолепный подарок — дендропарк. Важно беречь и пополнять его, установить традицию — вместе с детьми сажать здесь деревья», — подчеркнул он.

Пресс-служба правительства Калужской области Аллея дружбы

По мнению министра архитектуры и строительства Республики Белоруссии Анатолия Черного, на территории «Заовражья» сформирована уникальная комфортная среда для жизни. «Мы реализуем много проектов, но таких положительных результатов, благодаря содействию региональных властей, смогли достичь только в Калужской области», — пояснил он.

Как заверили представители подрядной организации, на территории дендрария зарезервировано еще 150 мест, где будущие жители квартала смогу сажать деревья и кустарники.

В этот же день губернатор области Анатолий Артамонов и члены делегации Республики Белоруссия провели рабочее совещание, на котором обсудили вопросы взаимодействия в сфере строительства.