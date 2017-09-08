Ярославль, 8 сентября, 2017, 16:47 — ИА Регнум. Ярославцы жалуются на выросшие рядом с их домами вышки сотовой связи. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новая мачта сотовой связи на площади Юности в Ярославле

В конце мая жители дома 74 на проспекте Фрунзе обратились в прокуратуру области, что рядом с их домом ООО «Реском» устанавливают антенну сотовой связи. Расстояние между ней и двором дома — 9 метров. Жителям дома не понравилось, что с ними никто не согласовывал строительство данного сооружения и оно ведется без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам. Ярославцы жаловались, что строительство ведется без расчетов определения уровней электромагнитных полей.

Жильцы опасались негативного влияния излучения сотовых вышек на здоровье, особенно детей, а также, что крупногабаритная и неустойчивая конструкция может упасть на их дом.

«Прокуратура переслала наша письмо в Роспотребнадзор по Ярославской области. Там ответили, что согласовывать строительство базовой станции с жителями соседних домов не обязательно», — сказала корреспонденту ИА REGNUM управляющая ТСЖ «Вишнёвый сад» Лора Моргунова.

В ответе Роспотребнадзор сообщил, что такие станции сотовой связи устанавливаются только с разрешения их организации. Но на мачте на проспекте Фрунзе пока станций нет, и запросов на выдачу разрешения к ним не поступало. А, значит, нет и поводов для беспокойства. Жильцов такой ответ не удовлетворил.

Администрация Фрунзенского района в ответ на другой запрос сообщила, что землю под вышку выделила мэрия Ярославля в соответствии с правилами землепользования и застройки.

Жители теперь направили обращение в природоохранную прокуратуру Ярославской области, где просят рассчитать мощность излучение антенны сотовой связи и ее влияние на их здоровье.

Судя по всему, в Ярославле власти дали добро на новый формат размещения станций сотовой связи. Ранее договор с другой организацией — «Вертикаль» — заключил «Яргорэлектротранс». По нему в городе должно вырасти до тысячи подобных вышек вдоль путей следования трамвая и троллейбуса. Мэр Ярославля Владимир Слепцов на заседании муниципалитета 6 сентября сообщил, что ярославцы жаловались на плохую связь, в связи с чем и было принято решение об установке новых вышек в городе.