Калуга, 8 сентября, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Сегодня, 8 сентября, в индустриальном парке «Ворсино» в Калужской области на заводе компании «Лореаль» состоялось официальное открытие новой производственной площадки и запуск линий по выпуску косметических средств.

Фото Агентства регионального развития Калужской области Средства по уходу за кожей под брендами L’Oréal Paris и Garnier

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в торжествах приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, от компании «Лореаль» — исполнительный вице-президент стран зон Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока Александр Попофф, генеральный директор российского представительства Клаудио Кавикьоли и директор завода Эва Урбаньяк.

На новых площадях будут выпускать средства по уходу за кожей под брендами L’Oréal Paris и Garnier. Инвестиции в расширение производства составили более 2,5 миллиардов рублей. В настоящее время на заводе работают 200 человек. Расширение производства на современных предприятиях является неотъемлемой частью реализации майских указов президента России Владимира Путина в части привлечения инвестиций, развития инновационных производств и создания высокотехнологичных рабочих мест.

При реализации данного проекта на «Лореаль» внедрены современные высокоэффективные технологии, направленные на сохранение окружающей среды, установлены альтернативные энергоисточники. Благодаря экологическому подходу к расширению завода в этом году компания одержала победу в номинации «Эко-корпорация Года экологии в России» в столичном конкурсе на лучшую городскую практику в сфере климатических инициатив.

Приветствуя участников церемонии, Анатолий Артамонов отметил, что Калужскую область и Францию связывают хорошие деловые и дружественные связи. «Сегодняшнее открытие нового производства компании «Лореаль» является для нас продолжением этой дружбы. В прошлом году внешнеторговый товарооборот региона с Францией увеличился почти на четверть. На территории региона работают предприятия в области автомобилестроения, строительной, текстильной, пищевой сфер. Это важное добавление к экономике Калужской области. Спектр нашего сотрудничества очень широк», — подчеркнул глава региона.

По мнению губернатора, «Лореаль» — один из самых надежных партнеров Калужской области. «Компания одна из первых рискнула разместить производство в индустриальном парке «Ворсино», когда еще мало кто верил, что этот проект будет реализован», — пояснил он.

Анатолий Артамонов также отметил, что за прошедшие годы «Лореаль» показала хорошие результаты в своей деятельности и входит в число крупнейших налогоплательщиков области.

Губернатор акцентировал внимание на ведении руководством компании эффективной политики по внедрению технологий, направленных на сохранение окружающей среды.

Особое внимание Анатолий Артамонов уделил социальной составляющей деятельности предприятия. «Очень важно, что здесь комфортно чувствуют себя сотрудники. Не менее важна и социальная направленность в работе «Лореаль», в частности, сотрудничество с Азаровским детским домом. Мы понимаем, что если бизнес вкладывается в человеческий капитал, в территорию, на которой развивается, то для нас это гарантия его серьёзных намерений и долгосрочных планов», — отметил губернатор. Он также заверил руководство и коллектив предприятия, что область «продолжит оказывать содействие развитию компании на территории региона».

Исполнительный вице-президент стран зон Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока компании «Лореаль» Александр Попофф поблагодарил Анатолия Артамонова и Правительства области за поддержку в реализации планов компании в регионе. «Сегодня мы удваиваем производство и запускаем новую линию по выпуску косметических средств», — подчеркнул он.

Господин Попофф особо отметил, что завод в Ворсино — «самый лучший из действующих в России по применению эффективных технологий в области устойчивого развития и охраны окружающей среды».

Завершая торжественную церемонию открытия, генеральный директор «Лореаль» в России Клаудио Кавикьоли отметил, что «решение инвестировать в расширение производства было принято в разгар кризиса 2015 года, что говорит о нашем доверии будущему России и готовности способствовать экономическому росту страны». Также руководство компании отметило, что будет и в дальнейшем развивать социальную составляющую в деятельности «Лореаль».