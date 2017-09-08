Берлин, 8 сентября, 2017, 16:33 — ИА Регнум. «Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль настроен ослабить воздействие санкций ЕС на Россию, причем занимается он этим явно по своей инициативе, используя служебное положение», — считает немецкая Die Welt.

Kremlin.ru Зигмар Габриэль

«Похоже, главный дипломат ФРГ готов открыто выступить на стороне агрессора, — пишет корреспондент Рихард Херцингер. — Украинские власти отвергли план Путина, предусматривающий размещение контингента миротворцев на границе с Россией. Габриэль же подталкивает всех согласиться с этим планом, выдавая его за единственное приемлемое решение».

Корреспондент убежден, что «мнимая инициатива Кремля по якобы обеспечению мира на земле Украины и целостности ее территории на самом деле имеет целью загнать Киев в позицию обороняющегося и ухудшить свой имидж на международном уровне. Москва будет ставить заведомо невыполнимые условия, Киев — отказываться от их выполнения, и в результате он же и будет выставлен как сторона, препятствующая наведению порядка на своей территории».

И всё это, по мнению журналиста, даст основания Зигмару Габриэлю на всех углах призывать к смягчению антироссийских санкций, потому что «обстановка на Украине нормализуется».