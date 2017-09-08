Пока пенсионеры нищают, чиновники теряют память: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 сентября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Двойные стандарты: Мария Захарова назвала власти США бандитами;
- Байкал в безопасности? В Монголии начали строить ещё одну гелиостанцию;
- Короткая память: у чиновников Санкт-Петербурга «блокада с исторической памяти не снята»;
- Иной мир: руководство Пенсионного фонда РФ «должно жить так, как пенсионеры»;
- Долгосрочные перспективы: укрепление рубля приведет к его девальвации.