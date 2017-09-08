Москва, 8 сентября, 2017, 16:03 — ИА Регнум. МИД РФ хочет рассмотреть возможность взаимодействия с администрацией социальной сети Facebook. Об этом 8 сентября во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Давайте наладим взаимодействие по линии: администрация соцсетей и соответствующие государственных органы», — заявила Захарова.

«Предоставьте нам информацию, мы будем представлять в оперативном режиме вам информацию. Почему мы всё время должны действовать через какие-то третьи стороны, почему это должно выливаться в какие-то информационные кампании? Есть прекрасная возможность начать конструктивный диалог — вы будете слышать нас, мы будем слышать вас, и мы начнём действительно нормальный обмен данными, как это и должно быть», — указала она.

Такое предложение официальный представитель МИД РФ выдвинула в связи с заявлением администрации Facebook о якобы обнаруженных фейковых аккаунтах, с которых велись публикации о внутриполитической ситуации в США.

«Мы рады, что в Фейсбуке, наконец, всерьёз озаботились проблемой фейковых аккаунтов. Давно это надо было сделать», — отметила Захарова.

Она указала, что ранее приходилось регулярно сталкивался с возникновением фальшивых аккаунтов российских посольств в разных странах мира, однако администрация соцсети по большому счёту игнорировала попытки МИД РФ официально уладить этот вопрос.

«И вот такой прорыв. Мы надеемся, что теперь, когда мы будем публично рассказывать о наличии фейковых аккаунтов российских загранучреждений в сети Facebook, они будут блокироваться оперативно», — заключила Захарова.