Ярославль, 8 сентября, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Ярославские предприниматели недовольны действиями мэрии города по демонтажу вывесок. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Демонтаж вывески в Ярославле

Мэрия Ярославля издала в апреле этого года постановление «О размещении информационных конструкций на территории города Ярославля». Там жестко прописано, какими должны быть вывески магазинов и других предприятий сферы услуг на фасадах домов. Они должны представлять собой отдельно стоящие буквы, без подложки, выполненные из камня, дерева, металла или стекла. Их общая площадь не должна превышать 0,75 квадратных метра.

В историческом центре города зарегистрировано около 200 организаций. Каждой мэрия направила письмо с требованием привести вывески в порядок. Иначе демонтаж и штраф. Штрафы, между тем, довольно внушительные — до 5 миллионов для организаций и до 20 миллионов, если здание находится в зоне объекта Всемирного наследия. Постепенно в центре города стали демонтировать одну вывеску за другой, но не всем нравятся методы, которыми это осуществляются.

«Приходили какие-то люди, сфотографировали фронтон здания. Сказали, что они из мэрии. Было заявлено, что вывеска не соответствует установленным требованиям, если не снимем, то она будет демонтирована через 10 дней. Никаких предписаний в наш адрес не направлялось, никаких уведомлений о проведении проверок мы не получали. Конструкция является элементом художественного оформления фронтона здания и внутреннего двора. Удивляет такая позиция комитета по рекламе мэрии города Ярославля», — сказал корреспонденту ИА REGNUM управляющий ресторана «Алёшины Лепёшки» Александр Крячков.

Согласно закону «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» любое предписание об устранении нарушений местного законодательства возможно только после проведения проверки, о которой предприниматель должен быть уведомлен. В проверке предприниматель вправе принимать участие, давая пояснения и представляя документы по ее предмету. По итогам проверки составляется акт, который в итоге можно обжаловать. Ярославские предприниматели жалуются, что эти нормы не выполняются.

«Приезжают какие-то люди и спиливают вывески. Зачастую это происходит даже ночью. Затем они увозятся неизвестно куда. Это же наша собственность. Ее не имеют права забирать без решения суда!» — говорит Александр Крячков.

Не все готовы с этим мириться. Арбитражный суд Ярославской области принял исковое заявление предпринимательницы Людмилы Чистяковой к комитету по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии города Ярославля.

Бизнесмены говорят, что их удивляет политика двойных стандартов мэрии. Например, когда в городе появляются рекламные конструкции, то вначале фиксируется факт нарушения, потом готовится предписание и высылается собственнику. И ему дается 3 месяца на демонтаж. Если в течение 30 дней со дня вынесения предписания, организация не демонстрирует конструкции, то мэрия делает это самостоятельно.

Зачастую на это уходит много месяцев. Так в начале мая в Ярославле московская фирма стала устанавливать рекламные щиты сети ресторанов «Макдоналдс». Комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии Ярославля несколько месяцев не мог подготовить предписание. Прошло четыре месяца, а рекламные щиты московской фирмы до сих пор не демонтированы. При этом хозяевам вывесок на зданиях дают на замену лишь десять дней.