Балашиха, Московская область, 8 сентября, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Следователи Балашихи проводят проверку по факту обрушения стены здания кинотеатра, сообщает 8 сентября пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полиция на месте проишествия

По версии следствия, 8 сентября в микрорайоне Южный городского округа Балашиха при ведении строительных работ произошло обрушение стены здания кинотеатра.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также уточняется количество пострадавших

По данным МЧС, произошло обрушение внешней кирпичной стены размером 6×8 м в здании бывшего кинотеатра «Союз». Причиной обрушения мог стать демонтаж здания.

По информации СМИ, в результате происшествия пострадали десять человек, трое госпитализированы, в том числе один ребёнок.