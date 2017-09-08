Калининград, 8 сентября, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Создание офшорной зоны в Калининградской области не сулит региональному бизнесу никаких дивидендов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Георгий Дыханов, комментируя слова Игоря Шувалова о планах создать офшор в российском эксклаве.

Ombudsmanbiz39.ru Калининградский бизнес-омбудсмен Георгий Дыханов

«В целом инициатива правильная. Это признак фундаментального, системного подхода к развитию Калининградской области. Но дьявол, как известно, водится в деталях», — сказал бизнес-омбудсмен.

Собеседник ИА REGNUM подчеркнул, что пока в заявлении Шувалова много неясного, поэтому эксперты применяют к будущему «калининградскому офшору» разные трактовки.

«Если строго следовать определению «офшор», то это означает, что компании регистрируются на территории Калининграда, но реально работают вне его территории, по всему миру. В таком случае региональному бизнесу этот режим не сулит никаких дивидендов. Например, на том же офшорном Кипре фирмы, работающие непосредственно на острове, платят налоги совершенно по иным условиям, нежели офшорные компании», — продолжил Дыханов.

«Да, косвенно офшор положительно скажется на развитии области — в частности, на наполняемости бюджета. Но с предприятиями, работающими в регионе в рамках закона «Об Особой экономической зоне Калининградской области», офшор может вступить даже в противоречие», — считает эксперт.

«Мы еще в 2000-е годы предлагали федеральным властям иной вид офшора — финансовый. Это означало бы налоговые послабления для организаций, занимающихся финансовыми услугами в Калининградской области. В таком случае калининградские бизнесмены рассчитывали бы на льготное кредитование. Но эта идея не нашла отклик Москвы. Нам сказали, что не рассматривают Калининград как финансовый центр России», — заключил Георгий Дыханов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов, выступая на Владивостокском экономическом форуме, высказал идею создания двух офшорных зон — в Калининграде и на острове Русский.

Врио вице-премьера Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков уже заявил, что для такого офшора в Калининграде территориально подойдет свободный от застройки остров Октябрьский, где завершается возведения футбольного стадиона к ЧМ-2018.