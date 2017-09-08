Санкт-Петербург, 8 сентября, 2017, 16:39 — ИА Регнум. 9 сентября в Центре искусства и музыки библиотеки им. В. Маяковского в рамках I фестиваля киноплаката и киноарта PosterCon пройдет принт-маркет и лекционная программа.

АК Галерея Первый фестиваль киноплаката и киноарта Postrercon-2017

АК Галерея Первый фестиваль киноплаката и киноарта Postrercon-2017

Вхера Немец и Полина Сизова представят работы мастерской «Телефонная песенка о кисаньке». Мастерская начала свою работу около двух лет назад с производства авторских открыток. Со временем ассортимент значительно расширился. Основной темой творчества художниц является мир природы, изображенный сквозь призму детской непосредственности. На принт-маркете мастерская представит авторские постеры, наклейки, тетради и другое.

Еще одна участница принт-маркета — московская художница Ольга Дубоносова, которая создает киноплакаты в технике коллажа из бумаги и линогравюры. Ольга стала одним из главных фаворитов конкурса киноплакатов, организованного весной прошлого года АК Галереей и библиотекой Охта LAB.

10 сентября в рамках фестиваля состоится лекция Ирины Бойцовой «Психоделическая графика киноплаката эпохи перестройки», лекция Ильи Сергеева «Сериальный и запрещенный киноплакат» и встреча с художниками.

АК Галерея Первый фестиваль киноплаката и киноарта Postrercon-2017

I фестиваль киноплаката и киноарта PosterCon проходит под эгидой Санкт-Петербургского Международного культурного форума. Мероприятие организовано галереей киноплаката и киноарта «АК» совместно с сетью библиотек им. В.В. Маяковского и продлится до 30 сентября.