Ярославль, 8 сентября, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации выделило Ярославской области 16 автомобилей скорой медицинской помощи и 4 школьных автобуса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Pixabay.com «Скорая помощь»

Новые автобусы, поступления которых ждут уже в конце октября, направят в Борисоглебский район для решения проблемы перевозки к месту обучения детей из военной части. Две полноприводные машины скорой помощи марки УАЗ будут переданы в Переславскую ЦРБ, по одной — в Большесельскую, Борисоглебскую, Даниловскую, Некрасовскую, Пошехонскую, Некоузскую, Тутаевскую, Ростовскую, Пречистенскую и Ярославскую центральные районные больницы.

Еще три заднеприводных автомобиля ГАЗ предназначены для станций скорой медицинской помощи Ярославля и Рыбинска. Распределение проведено в соответствии с заявками руководителей медицинских организаций. В прошлом году в Ярославскую область передали 37 машин скорой помощи. Новые школьные автобусы позволят обновить парк этих машин.

«Сейчас у нас 230 школьных автобусов на 380 маршрутах. В прошлом году за счет федерального бюджета мы получили 17 автобусов и 4 купили на деньги области. Теперь нам дают 4 автобуса на средства федерального бюджета — это практически годовая «норма» наших затрат на покупку автомобилей для перевозки школьников. Кстати, у нас все автобусы имеют срок эксплуатации меньше, чем положенные для школьных автобусов 10 лет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.