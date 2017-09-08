Ярославль, 8 сентября, 2017, 14:14 — ИА Регнум. В Ярославле освятили купола алтарной апсиды Спасо-Пробоинского храма Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря. Первый из них уже установлен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Борис Волгин ИА REGNUM Купола Кирилло-Афанасиевского монастыря

Единственный мужской монастырь в Ярославле стоял «обезглавленный» более 80 лет, с 1936 года. В XX веке были разрушены главы церквей, разобраны колокольни, в храмах разместили производственные мастерские. Монастырское имущество было реквизировано. 10 лет назад храмы Кирилло-Афанасиевского монастыря были возвращены Ярославской епархии.

Новые купола воссозданы по сохранившимся чертежам, сохранен их исторический облик. Работу выполнил архитектор-реставратор, член-корреспондент Академии архитектурного наследия Вячеслав Сафронов. Новые купола изготовила фирма из Волгодонска, которая имеет богатый опыт изготовления и установки куполов на храмы в России и за рубежом.

Церемонию провел митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон вместе с настоятелем монастыря игуменом Никодимом (Федоровым).

«Ярославская епархия духовно радуется этому событию. Ведь происходящее свидетельствует о духовном возрождении наших людей. А будет здоровье духовное, будет и все остальное. Ведь именно оно в конечном итоге лежит в основе экономического, административного и любого другого направления человеческой деятельности», — сказал владыка.

Всего будет изготовлено 11 куполов. Для Спасо-Пробоинского храма — еще 8 и по одному для Алексиевского придела храма Кирилла и Афанасия и колокольни. Кроме того, в комплекс реставрационных работ на территории монастыря включены другие мероприятия. Планируется восстановить фасады обители, восточный периметр стены, выполнить гидроизоляцию и укрепить фундамент. На эти цели выделено почти 90 миллионов рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на реконструкцию исторического центра Ярославля Правительство Москвы выделила 600 миллионов рублей. Часть средств пошла на восстановление Кирилло-Афанасиевского монастыря.