Санкт-Петербург, 8 сентября, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Какими бы ни были выдающимися финские и немецкие архитекторы, но позволять принимать участие в создании Музея обороны и блокады Ленинграда представителям тех стран, которые эту блокаду устроили, нельзя. Таким мнением сегодня, 8 августа, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился заведующий кафедрой истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Владимир Барышников.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Проект архитектурного бюро «Студия 44» (Санкт-Петербург)

«Блокада — это очень щепетильный вопрос, требующий весьма внимательного отношения к жителям города, поскольку осталось ещё много людей, переживших блокаду. Мой отец в блокаду воевал на Ленинградском фронте, мать в блокаду жила. Очень хорошо знаю, как к этому относятся. Естественно, в этой ситуации надо быть очень аккуратными. Мне кажется, что создавать такой мемориал должны люди, которые помимо таланта, имеют ещё и духовную связь с нашим городом», — объяснил Владимир Барышников.

Историк посчитал странным тот факт, что в конкурсе не участвуют, например, французские архитекторы и представители других стран, которые вместе с Советским Союзом воевали против фашистской Германии и ее сателлитов.

«На Германии лежит очень большая ответственность за гибель сотен тысяч и миллионов людей. А финны также, как и немцы, участвовали в блокаде, имели свой собственный участок фронта и душили город, как могли. Думаю, для представителей Германии и Финляндии уместней была бы, скорее, форма покаяния за те жертвы, которые жители нашего города понесли с 1941 по 1944 год. Но участие в создании какого-то мемориала их специалистами, мне кажется, не совсем этично. Нужно учитывать психологический аспект жителей нашего города. Архитекторы должны быть людьми, близкими нашему городу и нашей истории», — подчеркнул он.

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Напомним, финалистами международного архитектурно-градостроительного конкурса на создание Музейно-выставочного комплекса «Обороны и блокады Ленинграда» стали шесть отечественных и три зарубежных архитектурных бюро — из Германии, Финляндии и Норвегии.

ИА REGNUM стало известно, что и большинство архитекторов негативно восприняли идею участия в создании музея блокады Ленинграда представителей зарубежных стран. Но позиция чиновников городского правительства состоит в необходимости проявления толерантности в этом вопросе.