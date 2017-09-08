Улан-Батор, 8 сентября, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Солнечная электростанция с мощностью 15МВт будет построена на территории сомона Замын-Ууд аймака Дорноговь, находящегося на расстоянии 660 км от столицы страны, с использованием произведенных в Японии солнечных панелей.

Kirsten Buerger Озеро Байкал

По предварительным подсчетам, солнечная электростанция будет генерировать 28,6 млн кВт ч, которые будут поступать в объединенную центральную энергетическую сеть Монголии.

Инвесторами проекта на общую сумму в 25 млн долларов стали японские и монгольские частные компании.

В рамках строительства проекта, на площади 40 гектаров будут установлены 51 840 солнечных панелей, каждая единица — мощностью 320 Вт, а также воздушная линия электропередачи мощностью 110 кВ.

После ввода в эксплуатацию солнечная станция будет обеспечивать электрической энергией более 28 тысяч семей, уменьшит количество выбросов парниковых газов в атмосферу на 800 тыс. тонн и сэкономит потребление чистой воды.

Работы по строительству солнечной электростанции займут 8 месяцев: электростанция будет введена в эксплуатацию в июле 2018 года.

Отметим, эта уже вторая солнечная электростанция в Монголии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в аймаке Дархан-Уул открылась первая в стране солнечная электростанция мощностью 10 МВт. Гелиостанция, построенная при участии японской компании, будет вырабатывать 14,1 млн кВт. ч в год, и обеспечит электроэнергией 20 тысяч семей.

Напомним, в стране, переживающей экономический кризис и закупающей электричество в России, уже давно пришли к выводу, что Монголии требуются новые внутренние источники электроснабжения центрального региона. С этой целью рассматривается проект строительства ГЭС на реке Эгийн-Гол, которая является притоком трансграничной реки Селенги, впадающей в озеро Байкал. По мнению экологов, проект может нанести непоправимый ущерб уникальному водоему.