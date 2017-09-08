Боровск, Калужская область, 8 сентября, 2017, 13:43 — ИА Регнум. В Боровске Калужской области появится сквер в честь участников Великой Отечественной войны, двух командиров 201-й Латышской стрелковой дивизии — полковника Генриха Паэгле и генерал-майора Яна Вейкина. Как сообщили 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM в законодательном собрании Калужской области, ранее с просьбой об открытии сквера в местную администрацию обратились жители Латышской улицы города.

Освобождение Боровска от немецко-фашистских захватчиков

Эскиз будущего сквера разработали активисты Молодёжного независимого движения Боровска. Также его решено включить в областную программу «Городское благоустройство».

Сквер будет состоять из двух частей. Первую часть решено посветить командирам и бойцам 201-ой Латышской стрелковой дивизии, которые в составе 33-й Красной Армии принимали участие в освобождении Боровска от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Вторая часть будет представлять зону отдыха, которую расположат на выступающем мысе.

Напомним, 90% личного состава 201-й Латышской стрелковой дивизии были гражданами Латвийской ССР. Они приняли присягу 12 сентября 1941 года. В декабре 1941 — январе 1942 года более 10 тысяч бойцов и командиров дивизии, взаимодействуя с другими частями 33 Красной Армии, в результате ожесточенных боев на Боровском направлении уничтожили группировку гитлеровских войск и взяли город Боровск. Операция была частью стратегического контрнаступления Красной Армии под Москвой, в ходе которого немецко-фашистские захватчики потерпели первое крупное поражение.