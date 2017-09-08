Москва, 8 сентября, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Чем сильнее будет укрепление рубля, тем сильнее затем будет девальвация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Сейчас нефть вернулась к уровню 54,5 долларов за баррель. Курс рубля при этом оказался выше отметки 57 за доллар и у него есть все шансы сохранить результаты и даже улучшить их», — считает Волков.

По его словам, на валютном рынке доллар продолжил дешеветь к остальным валютам. Это, в свою очередь, окажет поддержку нефти и рублю.

«Сейчас российская валюта будет стремиться к отметке 56,5 к доллару, но, скорее всего, на текущий момент не преодолеет, даже несмотря на сохранение интереса к российским активам», — считает Волков.

Между тем, уверен эксперт, несмотря на положительные результаты российской валюты сегодня, долгосрочные перспективы рубля остаются под вопросом.

«Совокупность факторов с большой вероятностью приведет к ослаблению, и чем сильнее будет укрепление сейчас, тем более сильной будет девальвация. На конец года по-прежнему лучше ориентироваться на курс 61—63 рубля за доллар», — предполагает Волков.