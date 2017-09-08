Пермь, 8 сентября, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Пермский край превращается в некую зону, свободную от патриотизма. Такой вывод сделали 8 сентября участники общественно-политического клуба. Темой собрания стала общественно-политическая ситуация в регионе за последние годы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в общественном движении «Суть времени», которое стало инициатором создания клуба.

Аналитический клуб «Суть времени»

По словам экспертов, Пермь является своего рода экспериментальной площадкой по внедрению различного рода культурных и политических практик, являющихся мейнстримом в странах ЕС и США. На конкретных примерах в сфере культуры, образования и политики участники клуба продемонстрировали жёсткое, волюнтаристское желание представителей либеральной общественности избавиться от всего, что противоречит их представлениям о должном.

При этом участники отметили существенную деградацию политической культуры в Пермском крае, проявляющуюся в хамском обращении к заслуженным деятелям искусства и образования. Ярким примером, по мнению ответственного секретаря общественного совета по культуре при министерстве культуры Пермского края, кандидата филологических наук Ильи Роготнева, служит ситуация вокруг гимназии им. Дягилева. Когда после появления в социальной сети комментария оскорбительного содержания по отношению к руководству дягилевской гимназии, разместившей плакат с изображением Иосифа Сталина, начинается беспрецедентное давление на учебное заведение, в конечном итоге приводящее к заклеиванию данного изображения. Более того, уполномоченный по правам человека в Пермском края Татьяна Марголина называет позицию, выраженную в оскорбительной и нецензурной форме, «общественно-совестливой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, баннер «Моя Россия. Мой Пермский край» с изображением 48 исторических личностей появился на здании Дягилевской гимназии в конце августа и вызвал бурную дискуссию из-за того, среди портретом знаменитостей был портрет Иосифа Сталина. В гимназии объяснили его появление необходимостью научить школьников «понимать суть исторических процессов».

«Делать вид, что того или иного периода нашей истории, того или иного деятеля не существовало — неправильно. Незнание ведет к повторению ошибок прошлого», — считают в образовательном учреждении.

Однако призывы снять баннер звучали так настойчиво, что чиновники неожиданно вспомнили, что он расположен на стене здания, которое относится к объектам культурного наследия. Должного согласования нет, решили представители власти, и поэтому полотно необходимо демонтировать.

В результате был достигнут «компромисс» — «цензуре» подвергся только портрет Сталина: его заклеили белым прямоугольником. Такие действия вновь вызвали волну негодования. Ведь в основу плаката лёг всероссийский проект «Имя России». По итогам голосования, проведенного среди российских граждан, историческая фигура Сталина заняла в конкурсе третье место, поэтому его портрет наряду с изображениями значимых российских исторических деятелей появился на обложке книги, выпущенной в рамках проекта.

Добавим, общественно-политический клуб движения «Суть времени» собирается регулярно для обсуждения острых политических проблем края. На заседаниях клуба эксперты разбирают текущую повестку дня, проводят аналитику элит, а также вырабатывают рекомендации для властей региона и общественных организаций. Членами клуба являются преподаватели, заслуженные деятели культуры и образования, представители силовых ведомств.