Москва, 8 сентября, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова квалифицировала действия американцев по отношению к российской дипсобственности как бандитизм. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом она заявила на брифинге 8 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Собственность захватывают бандиты. Вот и всё. Мы исходим из того, что мы общаемся — мы всегда так думали — с правовым государством. Мне кажется, что нужно определиться внутри США и в отношении концепции взаимодействия с Россией, и вообще о соблюдении или несоблюдении закона», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что дипломатические учреждения всегда оставались неприкосновенными даже в острой фазе конфликта между государствами, а о посягательстве на собственность «в рамках нормальных отношений, не нормализации, а даже просто нормальных отношений — вообще никогда речи не шло».

При всём этом американскими властями не было предъявлено ни решения суда, ни каких-либо других документов по поводу вторжения на территорию РФ в США ни российской стороне, ни самой американской общественности.

На вопрос журналиста, отражаются ли последние события на позиции Москвы по Северной Корее, Захарова отметила, что «это в целом сказывается на двусторонней повестке дня и уровне взаимодействия на международной арене».

«Больше всего поражает, что слова и заявления расходятся с конкретными делами. Я не верю, что взрослые люди с образованием не понимают, что заявления о нормализации отношений идут в полном противоречии с захватом собственности этой страны, с которой хотят нормализовать отношения», — резюмировала Захарова.

Напомним, ранее российское Министерство иностранных дел опубликовало видео, на котором неустановленные лица ходили по крыше здания Генерального консульства РФ в Сан-Франциско со специальной амуницией и оборудованием.

По словам Марии Захаровой, в помещениях российской дипмиссии проводят обыски сотрудники ФБР с целью провокации.