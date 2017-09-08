Барнаул, 8 сентября, 2017, 12:49 — ИА Регнум. В Алтайском крае наблюдается увеличение объемов выданных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). Такие данные сегодня, 8 сентября, приводит Алтайкрайстат со ссылкой на информацию Банка России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Жильё в Барнауле

По состоянию на 31 июля 2017 года темп роста реализованных ИЖК (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) составил 115,2%, а темп роста объемов ипотечного кредитования — 118,9%.

Всего за январь-июль 2017 года на Алтае зарегистрировали более 8000 ипотечных договоров на сумму более 10,6 млрд. рублей. Однако в иностранной валюте ипотечных сделок не регистрировалось.

«Средневзвешенный срок кредитования заемщиков в целом составляет 183 месяца, что на 2 месяца больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средневзвешенная процентная ставка в июле текущего года достигла 11,4% годовых и снизилась на 1,6 процентных пункта по сравнению с июлем 2016 года (13%)», — пояснили в Минэкономразвития региона.

О некотором снижении покупательской способности у населения Алтайского края заявлял в марте 2017 года губернатор Алтайского края Александр Карлин.

«Но мы наращиваем объемы ипотечного кредитования и уже в начале 2017 года зафиксировали небольшое увеличение реальной заработной платы. Это значит, что мы возобновим прирост объемов жилищного строительства, который отмечался на протяжении нескольких лет. Думаю, что инвестиционная активность в крае будет нарастать», — отметил глава края.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, вместе с повышенным интересом к ипотечному кредитованию, в Алтайском крае растет и интерес к долевому строительству. Средняя цена стандартной однокомнатной «долёвки» в Барнауле колеблется от 1 до 1,5 млн. рублей. Двухкомнатное жилье обойдется дольщикам от 2 до 2,5 млн. рублей, трехкомнатное — 2,5 — 3 млн. рублей.

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В январе 2017 года темп роста объемов кредитования в регионе превысил среднероссийский показатель (104,7%) и составил 112,6%. Физическим лицам выдано займов на сумму более 5,5 млрд. рублей (темп роста к январю 2016 года составил 117,7%), в том числе, по договорам ипотечного жилищного кредитования — 0,6 млрд. рублей.