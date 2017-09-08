Кондопога, Карелия, 8 сентября, 2017, 12:48 — ИА Регнум. В Карелии появилась детская спортивная школа петербургского хоккейного клуба СКА. Соглашение о создании школы 7 сентября подписали вице-президент СКА Роман Ротенберг, директор клуба Андрей Точинский и спортивные функционеры Карелии.

/Сергей Макеев, ИА «Республика Карелия» Открытие детской школы хоккея СКА в Кондопоге

Соглашение между клубом и республикой предусматривает два договора. Один касается развития хоккея в регионе, вторым оговариваются условия финансирования клубом детской хоккейной школы.

После создания детской школы «СКА-Карелия» в республике создадут пять хоккейных команд под руководством лучших тренеров региона. Тренироваться в них будут мальчики от пяти до 10 лет, сообщает ИА «Республика Карелия».

Сразу после тожественной церемонии открытия в Кондопоге карельские хоккеисты и подопечные клуба «СКА-Стрельна» сыграли товарищеский матч. Несмотря на то, что за хозяев на протяжении двух периодов играл известный хоккеист Максим Сушинский, отдавший СКА девять лет карьеры, гости победили со счетом 14:4. Хозяева площадки обещали усилить тренировки и отыграться в ближайшем будущем.

В ходе церемонии открытия в Кондопогу привезли Кубок Гагарина, которым в настоящее время владеет клуб СКА. С главным хоккейным трофеем России могли сфотографироваться все желающие.