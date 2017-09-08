Южно-Сахалинск, 8 сентября, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Два года назад общественная организация «Экологическая вахта Сахалина» добилась беспрецедентного в масштабах страны судебного решения: запрета добычи золота на нерестовой реке Лангери. Суд обязал золотодобытчиков также восстановить снесенный бульдозерами плодородный слой почвы, устранить прочий вред, нанесенный природе. Но прошло два года, а решение суда приставами не исполнено. Более того: приставы утверждают, что на реке Лангери «всё в порядке», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Экологическая вахта Сахалина» Нерестовая река Лангери сегодня безжизненна

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Сахалинская река Лангери имеет важнейшее рыбохозяйственное значение — река нерестовая. В 2015 году артель старателей «Восток-2» на одном из участков нерестовой реки вырубила лес, бульдозерами содрала верхний слой почвы и грунта глубиной в несколько метров, чтобы вскрыть золотоносный горизонт.

На одном участке Лангери километровый участок русла просто перенесли в другую сторону — вырыли канал и пустили по нему реку. А там, где когда-то, веками, текла нерестовая Лангери, техника сгребала десятки тонн грунта прямо к промывочным аппаратам. Грунт проходил через машины. Вся жидкая грязь, без всякой очистки, сбрасывалась в Лангери.

Экологи всегда возражают против добычи золота на берегах нерестовых рек. Тому есть множество причин — золотодобыча крайне травмирующий для природы процесс. Но закон, в ряде случаев, это позволяет, оговаривая ряд жестких условий, призванных защитить природу. Но в случае с рекой Лангери золотодобытчики артели «Восток-2» нарушили всё, что можно было нарушить. Экологи, не найдя взаимопонимания у бизнесменов, собрали доказательства и пошли в суд.

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«Самое невероятное в том, что собирать доказательства всех этих беспрецедентных нарушений нам пришлось самим, без какой-либо помощи! Ни Росприроднадзор, ни природоохранная прокуратура, ни рыбоохрана, ни министерство лесного хозяйства нарушениями артели «Восток-2» не заинтересовались! И в суд мы пошли сами — мы, общественники!», — рассказал руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Процесс был долгим и сложным.

«Процесс был очень сложным, просто настоящий детектив. Мы снимали по ночам, что творят старатели на берегу Лангери на видеокамеру. Например, сняли, как ночью, в темноте, когда все проверяющие спят, старатели втихаря экскаваторами прокапывали дамбу, удерживающую сточные воды в отстойнике. И грязные воды сбрасывались в реку. Мы смонтировали целый фильм из доказательств нарушений артели. Судье пришлось изучить гигантское количество документов, других материалов. Одно из судебных заседаний вообще проходило прямо на берегу Лангери. И судья, и прочие участники процесса стояли на берегу в резиновых сапогах, в плащах, осматривая мутную, загрязненную реку, вырубленные деревья, перенесенное русло. Судья лично пошел и проверил — вот дамба, вот в ней прокопанные каналы для отвода грязных вод», — рассказал Дмитрий Лисицын.

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Из 9 оснований, собранных «Эковахтой Сахалина», суд признал 8. Этого оказалось достаточно для принятия судом решения о запрете деятельности артели старателей на берегу нерестовой реки.

Экологи праздновали победу. Но, как оказалось, рано праздновали.

Золотодобытчиков обязали прекратить добычу и полностью рекультивировать нарушенный участок Лангери и ее водоохранной зоны. Убрать отвалы грунта, высадить на перепаханной земле траву.

Прошло два года. Рекультивации нет. Росприроднадзор о ситуации с Лангери, похоже, вовсе забыл. А судебные приставы своим бездействием фактически уничтожили победу экологов.

«После вступления решения суда в силу мы понимали, что это только половина дела. Поэтому мы начали работу с приставами — регулярно встречались с ними и добивались, чтобы они выезжали на место и проверяли, как исполняется решение суда. Благодаря этому первая часть решения — прекращение добычи золота на этом участке — была исполнена в сентябре 2015. Однако вторая часть — рекультивация нарушенных земель и русла реки, которая должна была быть завершена до 31 октября 2016 года, не исполнена до сих пор именно из-за бездействия приставов. Кроме того, после прекращения деятельности артель периодически ее возобновляла — техника снова работала на прирезке. Но ни приставы, ни Росприроднадзор на это никак не отреагировали, несмотря на наши обращения», — рассказала юрист «Экологической вахты Сахалина» Наталия Лисицына.

К ситуации подключились сахалинские журналисты.

Однако на официальный запрос, например, регионального АСТВ приставы ответили, что «решение суда полностью исполнено еще 13 ноября 2016 года».

Что же приняли сахалинские приставы в качестве доказательства исполнения судебного решения от старателей артели «Восток-2»?

Чеки на … приобретение семян трав. Приставы к тому же утверждают, что выезжали на место и убедились, что рекультивация проведена!

Однако экологи и журналисты, выехав, в который уже раз, на место, убедились: никакой рекультивации нет: отстойники на месте, русло и плодородный слой не восстановлены.

«В данном конкретном случае вред от бездействия Сахалинской службы судебных приставов огромен. Суд решил, что артель старателей обязана провести биологическую рекультивацию, но приставы, чья работа — обеспечить выполнение этого решения, фактически позволили нарушителям этого не делать. Золотодобытчики должны были восстановить плодородный слой почвы, высадить траву, кустарники, деревья, но «благодаря» приставам километры изуродованной поймы ценнейшей нерестовой реки так и остались голыми и безжизненными. Результат печален — активная эрозия, загрязнение реки, заиление нерестилищ, резкие колебания уровня воды в паводок и сильный ее прогрев в межень. Все это крайне пагубно отражается на воспроизводстве лососевых рыб, обитающих в Лангери, а это горбуша, кета, кижуч, сима, кунджа, мальма и исчезающий сахалинский таймень», — продолжил Дмитрий Лисицын.

За время работы артель «Восток-2» прошла более 40 км по реке Лангери и притокам. За это время полностью перелопачено более 3400 гектаров речной долины. Экологи для наглядности объясняют, что это 4761 футбольных полей. Золотодобытчики оставляют после себя вместо леса безжизненный ландшафт без леса и травы. На отработанных участках реки не идет воспроизводство лососей. Сбросы неочищенных сточных вод, активная эрозия и другие факторы оказывают негативное влияние еще на 70 км реки и нерестилища, находящиеся ниже по течению.

«На счету артели десятки административных правонарушений в сфере природопользования, 2 решения суда в защиту реки Лангери, и они продолжают работать. «Сахалиннедра» отказываются отзывать лицензию, прокуратура и Росприроднадзор не видят оснований для приостановления деятельности. После решения суда, запретившего артели вести работы по добыче золота на «Прирезке Низовье р. Лангери», золотодобытчики быстро сделали новый проект и всё равно продолжают потихоньку мыть золото на запрещенном судом участке поймы», — рассказал эксперт «Эковахты Сахалина Николай Воробьев.

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В 2016 году Сахалинский Росприроднадзор на основе материалов «Эковахты» подал иск в суд на «Восток-2» в связи с нарушениями, допущенными артелью на притоке Лангери — ручье Кузькин. Дело с участием общественных экологов было снова выиграно. Суд обязал рекультивировать и этот нарушенный участок.

Срок был — до 31 августа 2017 г., однако недавно по заявлению артели суд продлил этот срок до 1 ноября 2017 г. Однако и здесь ситуация аналогичная — недавний визит «Эковахты» на этот участок показал, что никакие работы по восстановлению нарушенных земель не ведутся.

Как сообщало ИА REGNUM, третий год на территории уникального памятника природы на Сахалине — заказника «Северный» — рыбачат браконьеры. Власти бессильны, закон молчит, за сохранение заказника бьются только общественники.

Попытки общественников выдворить с территории заказника «Северный» незаконные рыболовецкие станы не прекращаются с 2015 года. На особо охраняемой природной территории, где запрещена любая промышленная деятельность, общественники и активисты «Экологической вахты Сахалина» обнаружили тогда 13 рыбацких городков с домами, тяжелой техникой и прочими атрибутами, свидетельствовавшими о том, что рыболовецкие предприятия расположились тут надолго.

И есть судебные решения, обязывающие рыбаков покинуть территорию памятника природы. Но судебные приставы решения судов не исполняют.