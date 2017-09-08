НАТО «ловит ворон» — Россия изолирует Киев от внешнего мира: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 сентября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Британия бьет тревогу: НАТО проворонило арктическую программу России;
- Только не «зуб за зуб»: Госдеп США не хочет лишиться 150 дипломатов;
- Психологическое поражение террористов: ВКС России ликвидировали «министра войны» в Сирии;
- «Остров на суше»: как Россия изолирует Украину от внешнего мира;
- Политика без зубов: в Совете Федерации готовят наказание за карикатуры и шаржи.