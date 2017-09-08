Балашиха, Московская область, 8 сентября, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Обрушение стены произошло в здании бывшего кинотеатра «Союз» в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Московской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обрушение стены кинотеатра «Союз»

ЧП произошло в пятницу, 8 сентября, по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, улица Фадеева дом 2. По разным данным СМИ, в результате происшествия пострадали от 3 до 8 человек.

«После уточнения обстановки, установлено, что произошло обрушение внешней кирпичной стены размером 6×8 м (48 м2)», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ЧП пока неизвестны.