Стена бывшего кинотеатра рухнула на людей в Балашихе
Балашиха, Московская область, 8 сентября, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Обрушение стены произошло в здании бывшего кинотеатра «Союз» в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Московской области.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Обрушение стены кинотеатра «Союз»
ЧП произошло в пятницу, 8 сентября, по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, улица Фадеева дом 2. По разным данным СМИ, в результате происшествия пострадали от 3 до 8 человек.
«После уточнения обстановки, установлено, что произошло обрушение внешней кирпичной стены размером 6×8 м (48 м2)», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Причины ЧП пока неизвестны.