Скриншот видео группы «Дороги Ярославля» Укладка асфальта в Ярославле

Ярославль, 8 сентября, 2017, 12:27 — ИА Регнум. В Ярославле активисты зафиксировали несколько случаев укладки асфальта в лужи. Видеозаписи работы московского подрядчика — компании «Экоград» опубликованы в группе Facebook «Дороги Ярославля» и на страницах ярославцев. Наиболее вопиющий случай горожане зафиксировали на улице Суздальской в районе дома 43 корп. 2. Из нескольких видеозаписей ИА REGNUM публикует лишь ту, на которой нет ненормативной лексики. На другой видеозаписи видно не только, как самосвал вываливает горячий асфальт в большую лужу, но и то, как стоящий рядом рабочий лопатой вычерпывает воду на обочину.

Кучу сваленного асфальта развозит по дороге фронтальный погрузчик, засыпая ямы и разравнивая слой на больших участках. На одной из видеозаписей ее автор передает привет мэру города и высказывает критические оценки рабочих в жесткой форме. Ярославец отмечает, что летом в сухую погоду никаких работ не производилось.

Интересно, что ремонтные работы велись в темное время суток — с 18.00 до 02.00. После появления записи на место выехал член общественного совета при департаменте городского хозяйства мэрии Темур Абдуллаев вместе с двумя активистами. По словам общественника, в его адрес посыпались угрозы от одного из представителей подрядчика. Абдуллаев вызвал полицию и представителя службы технического надзора заказчика.

«В присутствии сотрудников полиции и представителя технадзора тон удивительным образом сменился, никаких разрешений на работу, о которых говорилось ранее, предоставлено не было, техника ушла в отстойник и работы были полностью прекращены», — написал в группе «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Ремонт улицы Суздальская ведется в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик — московская компания «Экоград», которая выиграла тендер на ремонт 15 улиц на общую сумму 311 млн рублей по программе «Безопасные и качественные дороги» в рамках агломерации «Ярославская». Работа подрядчика не раз подвергалась критике как со стороны общественности, так и городских властей.

«Ситуация абсурдна тем, что начали катать в том месте где есть лужи, в то время как в другой части дороги луж не было. Это нарушение технологии. Асфальт, уложенный таким образом, не уплотнится. На него уложат второй слой, и он потом начнет проваливаться», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Темур Абдуллаев.

Схожая запись была сделана в Дзержинском районе Ярославля. Там укладка в дождь была зафиксирована при выполнении программы по ремонту дворов.