Барнаул, 8 сентября, 2017, 12:36 — ИА Регнум. В Алтайском крае рекордно подешевели продукты, входящие в перечень минимального набора. Как следует из данных Росстата, за август стоимость, так называемой, продуктовой корзины снизилась на 11,5% к предыдущему месяцу. Её размер составил 3452,31 руб., что на 417,01 руб. ниже, чем в среднем по Сибири и на 387,55 руб. ниже, чем в целом по стране.

Светлана Шаповалова Алтайский подсолнечник

Напомним, в минимальный набор продуктов питания входят основные группы продовольственных товаров (мясопродукты, рыбопродукты, молочная продукция, хлеб, овощи и фрукты и др.) в расчете на одного человека в месяц.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе индекс потребительских цен на продовольствие в Алтайском крае составил — 97,3%. В частности, на 44,0% — 47,8% подешевели капуста белокочанная свежая, картофель и помидоры свежие. Также ощутимо подешевели лук репчатый, свекла столовая, морковь, груши, виноград (на 21,7 — 37,2%), на 17,1% — бананы, на 12,4% — огурцы свежие.

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В конце 2016 года Алтайский край вошел в пятерку регионов Сибири с минимальным ростом цен на продукты питания.