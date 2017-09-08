Москва, 8 сентября, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Правительство РФ не поддерживает законопроект ЛДПР о перезахоронении Ленина, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.

Andrew Shiva Мавзолей В.И.Ленина

«Положения законопроекта допускают не согласующуюся с действующим законодательством возможность осуществления, вопреки прижизненной воле погребенного лица, эксгумации его останков по желанию его супруга (супруги), близких родственников или лица, обратившегося с ходатайством об этом, либо в силу национальных, религиозных, воинских, а также иных обычаев и традиций, и их перезахоронение, способы, формы и место которого определяются только перечисленными лицами без учета волеизъявления умершего и ранее погребенного лица», — говорится в официальном отзыве правительства за подписью Сергея Приходько.

Кроме того, указали в правительстве, реализация законопроекта «потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета, однако законопроектом не определены источники финансирования этих расходов, что затрудняет оценку финансовых последствий его принятия».

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Законопроект о захоронении Владимира Ленина внесли в Госдуму депутаты ЛДПР и «Единой России» 20 апреля 2017 года, позже депутаты от «Единой России» отозвали свои подписи. Предлагается установить порядок перезахоронения исторических личностей. Так, устанавливается, что «в целях рассмотрения вопросов перезахоронения останков исторических личностей, деятельность которых оказывала влияние на ход и исход крупных исторических событий, в целях увековечения их памяти правительством РФ в установленном им порядке образуются межведомственные комиссии».

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Отдельно прописывается, что «перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова (Ленина)». «Порядок, сроки и место перезахоронения останков Владимира Ильича Ульянова (Ленина) определяются правительством РФ с учетом предложений межведомственной комиссии», — говорится в документе.

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Законопроект о перезахоронении Владимира Ленина — провокация против всей России, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Те, кто продолжает дело фашизма, вчера выступили со стопроцентной провокацией», — сказал депутат Госдумы. «Они выступают последователями Гитлера», — указал он.