Оренбург, 8 сентября, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Депутат Оренбургского горсовета и председатель Ассоциации перевозчиков твёрдых бытовых отходов Александр Шмарин недоумевает по поводу инициативы Минтранса РФ относительно замены транспортного налога для автомобилей экологическим, учитывающим выбросы углекислого газа. О путанице в предложении ведомства он заявил корреспонденту ИА REGNUM.

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«Как можно транспортный налог плюс дорожные фонды заменить на экологический сбор… Мне кажется, это совершенно разные вещи. Экологический налог направлен на то, чтобы стимулировать граждан к переходу на более экологичный транспорт, то есть подтолкнуть граждан покупать те автомобили, которые не загрязняют воздух. Во многих странах Европы это отдельная программа. То, что касается дорожных фондов и транспортного налога. Средства дорожного фонда подразумеваются для ремонта дорог. Сейчас идут споры вокруг сдвоенности транспортного налога и акцизов на бензин. Говорилось о том, что при увеличении акцизов транспортный налог отменят. Если его отменят — это одно дело. Если введут еще и экологический сбор — другая история», — сказал Александр Шмарин.

По его словам, транспортный налог уже должны были, по сути, отменить. Его оставили на откуп региональной власти. В Оренбургской области льготниками считаются владельцы маломощных автомобилей. Например, владельцы автомобилей, чья мощность менее 50 лошадиных сил, освобождены от этого вида налога.

«В дорожном фонде накапливаются деньги, которые поступают за акцизы на бензин. Сейчас ситуация, как я понимаю, такая: сколько есть денег в дорожном фонде, на то и делаем ремонт. Причём при дорогом бензине и высоких акцизах мы подталкиваем водителей покупать автомобили, у которых малый расход топлива. Это неизбежно ведёт к уменьшению объёмов дорожного фонда. Но при этом, если у тебя авто с малым расходом топлива, это не означает, что дороги не надо строить и ремонтировать», — отметил депутат.

Он также заметил, что с переходом на маломощные машины (из-за дорогого бензина) и соответственно уменьшением денежных объёмов в дорожном фонде траты на ремонт трасс будут уменьшаться — это неизбежный процесс. В этом случае какая разница, какие автомобили ездят по неремонтируемым дорогам?

Что касается экологии, то Шмарин указал на то, что есть европейский опыт, где государство из собственных источников субсидирует программы по покупке экологичных машин.

«Если мы введём отдельно добавочный налог, то я не знаю… Мне это кажется не совсем правильным. Мне пока не понятно, а зачем он нужен? Для чего будут созданы экологические сборы, куда эти деньги собранные потом пойдут? На очистку озоновых дыр или в бюджет и там растворятся? Например, с акцизов идут деньги в дорожный фонд, откуда распределяются на ремонт дорог. Здесь нужно котлеты от мух отсоединить! Экология — это одно, а транспортный налог и дорожный фонд — другое. Это разные вещи. Их нельзя соединять», — резюмировал Шмарин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минтранс России рассматривает возможность замены транспортного налога для автомобилей экологическим сбором, который должен учитывать выбросы углекислого газа.

Сейчас размер транспортного налога для автомобилей рассчитывается с учётом региональных ставок, мощности двигателя, марки и модели автомобиля, года его выпуска, времени владения транспортным средством. Экологический сбор не предусматривает региональной дифференциации.

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