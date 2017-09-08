Санкт-Петербург, 8 сентября, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Участие архитектурных бюро из Германии, Финляндии и Норвегии в конкурсе на строительство нового здания Музея обороны и блокады Ленинграда вызывало споры в профессиональном сообществе, рассказал корреспонденту ИА REGNUM архитектор Сергей Орешкин.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Архитектурное бюро «Lahdelma & Mahlamäki» (Финляндия) — проект «REQUIEM»

Большинство архитекторов восприняли эту идею негативно, а некоторые — и остро негативно, ведь немецкая и финская армия принимали прямое, а норвежская армия — косвенное участие в блокаде Ленинграда, отметил Орешкин. Но позиция чиновников Смольного состоит в том, что следует подходить к вопросу толерантно и смотреть в будущее.

«Если и приглашать компании из этих стран, то нужно было поставить особую задачу — передать чувство вины, покаяния, трагедии, — считает Сергей Орешкин. — Но представленные проекты, в частности, финский — это совершенно обыкновенная работа, ее можно представить где угодно, никакого особого переживания трагедии там нет. Они просто выполняют работу за деньги, хоть и небольшие, по европейским меркам».

Напомним, победитель конкурса будет объявлен сегодня, 8 сентября. В состав жюри конкурса входят губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, двое вице-губернаторов, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, главный архитектор города Владимир Григорьев и еще несколько человек. Кроме трех зарубежных архитектурных бюро, в финал конкурса вышли 5 петербургских и одна московская. В жюри обещают учесть итоги открытого голосования, а также мнение блокадников.

Новое здание музея разместится на Смольной набережной вблизи от Смольного монастыря и Таврического дворца. Участок для застройки — 1,73 га. Площадь комплекса составит 25 000 кв. м. Музейный комплекс включит в себя общественные пространства музея и парка, постоянную экспозицию и зоны временных выставок, научно-исследовательский и образовательный Институт Памяти, мемориалы, архив, библиотеку и фондохранилище.

Музей должен быть построен к юбилею снятия блокады — январю 2019 года. Стоимость строительства — 2 млрд рублей, средства будут выделены из городского бюджета.