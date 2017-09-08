Чебоксары, 8 сентября, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков провёл очередную прямую линию с жителями города. Телефонные приёмы проводятся раз в квартал последние несколько лет, при этом если первые «линии» были накалены, и эмоции кипели, то сейчас эта «пена» практически отсутствует. Формат общения стал партнёрским, из традиционного чиновничьего сценария «вопрос — ответ» перетекая в диалог: сити-менеджер не только давал ответы, но и сам спрашивал, уточнял, интересовался, записывал и тут же раздавал поручения. Как и ранее, было много локальных вопросов, но при этом стало больше озвучиваться общегородских задач. При этом горожане считают, что в Чебоксарах, которые 2,5 месяца работают без главы столицы, по факту глава уже есть, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Алексей Ладыков

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Дороги, по которым «невозможно проехать»

Больше всего обращений касалось вопросов благоустройства и строительства дорог — как крупных артерий города, так и дворовых проездов. Столь активный отклик — следствие развернувшегося «грандиозного ремонта» дорог в столице, и заявленных амбициозных дорожно-строительных планов мэрии. В частности, увидев, как у соседей обновляют дворы, детские площадки и проезды, жильцы соседних домов стали просить включить и их в программу, выходя со встречными предложениями. Их соседи, в свою очередь, ставили новые проблемы.

Жители благодарили, обращали внимание на недоработки и рассказывали о том, как реагируют чиновники на поручения и обещания Ладыкова, данные в ходе личных встреч и телефонных приёмов. В частности, «после вашего приезда в Соляное тротуар сделали сразу, и на улице теперь на роликах кататься можно», а вот дорога по улице Лебедева, 25 грозит стать смертельно опасной.

«Неоднократно обращался по одному и тому же вопросу в районную администрацию. Это должна быть либо это проезжая часть, потому что там, простите, срач и никто не ремонтирует, либо пешеходная зона. В райадминистрации мне ответили таким Макаром: что если будут средства, то будет и ремонт. Сколько это будет продолжаться? Либо мы её закрываем, либо облагораживаем, иначе будут печальные последствия — люди будут погибать под колёсами», — предупредил Евгений Сергеев.

«С главой района и депутатами обсудим, возьму на контроль», — пообещал Алексей Ладыков.

Ещё одна «вконец разбитая» дорога — на улице Ленинского Комсомола до Шумилова по Эгерскому бульвару, где «невозможно проехать» — но в «остальном всё в порядке, дороги стали делать».

«Значительное улучшение с дорогами в городе, существенный сдвиг. Вот Московский мост сейчас строят, но никто особо не замечает — так как организационно всё продумано, ремонтные работы не мешают движению. Но есть вопрос к качеству швов между полосами», — заметил автолюбитель Игорь Кузнецов.

«Чувствуется, что есть глава в городе», — сказала Людмила Алексеевна, обсудив сразу несколько вопросов с главой администрации.

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Несколько звонков касалось перспектив строительства третьего транспортного полукольца. Было отмечено, что проектная работа продолжается. Как ранее сообщало ИА REGNUM, третье транспортное полукольцо протяженностью 7 км, с тремя мостами и 15-ю транспортными развязками ориентировочно обойдётся в 7−12 млрд рублей (в зависимости от полос движения). «Напрямую связав северо-западный и новоюжный жилые массивы, этот проект позволит разгрузить центр города и снять транспортную напряженность. В данный момент ведется проектирование. Горожане давно ждут эту магистраль. Мы все надеемся на поддержку главы республики в этом вопросе», — отмечал ранее Алексей Ладыков.

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Проблемы новых микрорайонов

На прямую линию от жильцов «Садового» поступают уже не только жалобы, но и благодарности.

«Звонил в прошлый раз на прямую линию. Спасибо за то, что помогли решить вопрос с освещением», — сказал один из звонивших, представившись Дмитрием.

Благодарили также за решение вопроса по супермаркету — его планируют открыть в этом году. Что касается жалоб, то на этот раз просили обратить внимание на разрушающие пешеходные дороги возле домов, помочь решить вопрос с постоянными перебоями с горячей водой и «отписками» по этому вопросу от надзорных органов. Глава администрации пообещал, что в течение недели буде организована проверка. Пожаловались и на нестабильную работу маршрута, перевозчиком по которому выступает «Чувашавтотранс».

"Не соблюдают график. Автобусы, наверное, старые, постоянно ломаются. Один раз был свидетелем того, как колесо отвалилось», — заметил чебоксарец.

Жители «Ясной поляны» и «Солнечного» выразили обеспокоенность «незаконной дамбой через речку», которая в итоге заболачивается. Их заверили, что дорога проектируется, и мэрия планирует построить её в 2018 году в рамках федеральной программы.

В микрорайоне «Соляное» попросили решить вопрос с газификацией коттеджного посёлка. Алексей Ладыков пояснил, что этот вопрос должен был решить застройщик, но сейчас его «финансовое положение критичное, идёт поиск нового застройщика». В мэрии готовы обсудить предложения инициативной группы жильцов — встреча была назначена на следующую неделю. Без газа остаётся и один из домов по улице Гремячевская — газовики ссылаются на дефицит газа. Сити-менеджер отметил, что «надо вникать», пообещав, что с жильцами свяжутся в ближайшее время.

И снова о «Коммунальных технологиях»

Жители продолжают поднимать вопрос по работе скандально известной компанией «Коммунальные технологии», которые сейчас активно судятся с органами власти всех уровней. При этом поднимаются уже не только вопросы стоимость услуг, которые выставляет КТ, но и работы компании в целом.

Так, жительницы дома по проспекту М. Горького пожаловалась, что после ремонтных работ по замене труб во дворе разрушен асфальт и образовались «ямы по полметра глубиной». Глава администрации отметил, что в городе «достаточно большое количество территорий, которые не восстановлены после ремонтных работ «Коммунальных технологий». Сейчас их по договорам уступки выполняет муниципальное предприятие «Зеленстрой». Жительница дома по улице М. Павлова обеспокоена слухами о грядущем росте тарифов, который распространяется среди жильцов:

«Говорят, что якобы «Коммунальные технологии рассчитывают тарифы в сторону повышения, и с нас будут брать по новым тарифам. Но мы готовы напрямую платить, зачем нам посредник?».

Алексей Ладыков сообщил, что коммунальная компания продолжает судебные разбирательства, считая установленные для них на государственном уровне тарифы экономически необоснованными:

«Идут судебные процессы, точка пока не поставлена. Мы, в свою очередь, ведём судебную работу по расторжению договоров аренды муниципального имущества (это, прежде всего, сети), которое было передано «Коммунальным технологиям». Хотим городское имущество вернуть».

Недострои и опасное общежитие

Звонили обманутые дольщики дома по пр. 9-й Пятилетки, где со сменой застройщика ситуация не изменилась. Мэр города пояснил: «после строительства выяснилось, что часть квартир обременены», «произошла ошибка»:

«Кто виноват и в чём виноват, определит суд. По словам подрядчика, в ближайшее время дом будет восстановлен».

Был поднят вопрос по главному недострою в центре Чебоксар — отелю «Сувар». В мэрии пояснили, что «пока идет спор между бывшим собственником и банком, рассматривается процедура банкротства».

В ужас поверг чиновников звонок от жительницы общежития по улице Энгельса. Здесь были самовольно устроены душевые и моечные, при этом нет гидроизолялции — в результате при худшем сценарии дом может рухнуть, как и по Петрова, 6.

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«Дом включён в план капитального ремонта на 2018 год. Но основная проблема в том, что вы не сделали гидроизоляцию и самовольно устроили душевые. Почему не делаете гидроизоляцию? Если будете бездействовать, у нас так ещё один дом рухнет», — отреагировал Алексей Ладыков, поручив чиновников просчитать расходы на установку системы гидроизоляции и съездить в общежитие ещё раз.

Отметим, в настоящее время в городе остаются «6−7 домов с самовольно устроенными душевыми» и не обеспеченными системой гидроизоляции.

Школьные проблемы и сноуборд на заливе

Несколько вопросов касалось школ. Звонили из «Садового», где школу планируют построить в 2018—2019 годах. Алексей Ладыков сообщил, что «в приоритете» пока строительство школы в «Волжском-3». Тем более, что в настоящее время в «Садовом» есть другая проблема: участок, предусмотренный под школу, находится в залоге у банка, поэтому застройщик его не может передать муниципалитету.

«Надеюсь, в течение месяца вопрос разрешен и после этого разработаем план строительства школы. Проектно-сметная документация готова», — обнадёжил сити-менеджер.

А в школе №17 с родителей первоклассников собирают деньги на замену окон. Горожанка — многодетная мать — сказала, что требуемой суммы у неё нет, но если она не заплатит, «то косо будут смотреть». Алексей Ладыков пообещал разобраться, почему выделенные на ремонт школ средства «не пошли на окна» — всего в этом году из городского бюджета на эти цели направлено 136 млн рублей.

Главе администрации также предложили построить сноуборд-парк на заливе и подъёмники на склоне для организации трасс.

«Я считаю, что подъёмники на заливе делать не нужно. Ранее предлагалось построить трассу на склоне закрытой Пихтулинской свалки после её рекультивации — в 2019—2020 году. Давайте посмотрим вместе, будем искать варианты», — сделал встречное предложение Алексей Ладыков.

На том и договорились.