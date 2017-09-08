Барнаул, 8 сентября, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Даже после своей смерти уроженец Алтайского края 26-летний Вадим Петунин оказался ненужным родителям. Шокирующую историю поведали на днях корреспонденты газеты «Омутинские вести» (Кировская область). Они выяснили, что молодой мужчина, погибший месяц назад в лобовом столкновении автомобилей Renault Logan и Lada Largus на 139 километре трассы Киров-Пермь, до сих пор не похоронен. Его тело находится в морге Омутинска.

Страничка Вадима Петунина в ВК Вадим Петунин

Похоронами займется специальная служба «Ритуал-Омутнинск» на бюджетные средства (6 тысяч рублей), поскольку 2 сентября родственники парня написали официальный отказ от захоронения. Причем если отец обосновал его отсутствием денег (он сейчас безработный), то мать скорбное известие встретила прямым и оскорбительным отказом от своего ребенка.

Известно, что само ДТП произошло 6 августа в 4 часа 50 минут. В результате аварии водитель иномарки — таксист из Омутнинска погиб на месте. Позднее, при проведении реанимационных мероприятий, умер и его пассажир. Сотрудникам полиции удалось установить его личность (уроженец Алтайского края Вадим Петунин) и отыскать родственников.

ДТП, в котором погиб Вадим Петунин

Вероятнее всего, парень передвигался по стране автостопом. Во всяком случае, об этом сообщил его отец. Выяснилось, что с супругой он развелся еще 20 лет назад и Вадим с шести лет жил с ним. Когда сыну исполнилось 16 лет, неожиданно объявилась супруга (имеет судимость) и забрала его к себе. О дальнейшей судьбе Вадима отец мог судить только по социальным сетям — оттуда и узнал, что сын путешествует по городам.

В разговоре с корреспондентами мать погибшего (она не работает и перебивается случайными заработками) заявила, что 7 лет не видела сына. По её словам, после того, как она забрала сына от отца, он сбежал и больше не появлялся. Заявила, что на поездку в Омутнинск необходимо 20 тысяч рублей, которых у нее нет.

«Да на… он мне нужен», — такими словами завершила она разговор.

Получается, что Вадима Петунина не стало не из-за трагической случайности. Его убило равнодушие близких людей. Между тем, просматривая его странички в соцсетях, понимаешь, что Вадим был достойным человеком, умеющим сопереживать, любящим животных.

Страничка Вадима Петунина в ВК Вадим Петунин

Не чужды ему были и мысли о духовном.

«Господи! Услышь меня…

Я прошу немного у тебя…

Пред святой иконою молю…

Защити всех тех, кого люблю…», — написал он однажды.

Но больше всего тронула картинка с подписью: «Хорошо, когда мама рядом…».

Страничка Вадима Петунина в ОК Фрагмент странички Вадима Петунина в «Одноклассниках»

Как уже сообщало ИА REGNUM, никому не нужным оказался и барнаулец, неожиданно скончавшийся в подъезде своего дома по ул. Кирова, 75. Целый день его труп с раскинутыми руками и ногами лежал на площадке между вторым и третьим этажом.