Горки-9, Московская область, 8 сентября, 2017, 11:38 — ИА Регнум. В рамках рабочей встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым 6 сентября в резиденции Горки Московской области, глава региона поблагодарил председателя правительства РФ за принятое решение о строительстве дворца спорта в Калуге.

Фото пресс-службы правительства РФ На рабочей встрече

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, Артамонов обратился к Медведеву с просьбой оказать содействие в строительстве кампуса калужского филиала МГТУ им. Н.Э.Баумана. Глава правительства РФ поддержал эту просьбу и дал соответствующие поручения.

Был обсужден вопрос завершения строительства участка автодороги МЗ «Украина» на территории Калужской и Московской областей. Дмитрий Медведев также дал необходимые поручения и по этому вопросу.

Кроме того, калужский губернатор попросил включить областные центры с численностью населения менее 500 тысяч человек в приоритетный проект Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги», реализуемый на территории России в рамках поручения президента страны, и обратился с инициативой о снятии ограничений по компенсации части капитальных затрат на реконструкцию и строительство животноводческих ферм минимальной численностью 200 и 400 голов соответственно, что снижает возможности участия в этих проектах крестьянских и фермерских хозяйств.

Председатель правительства РФ пообещал рассмотреть и эти инициативы.