Самара, 8 сентября, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Инициатива Минтранса РФ по замене транспортного налога на экологический — это из той же серии, что решить проблемы богатых за счет бедных, полагает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. Как заявил он ИА REGNUM, следовало бы сначала разобраться с жульничеством на АЗС даже известных брендов, на которых заливают некачественный бензин с октановым числом на несколько позиций ниже заявленного, что увеличивает вредные выбросы.

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«Несмотря на то, что по Конституции Россия является социальным государством, у нас почему-то решают проблемы богатых за счет бедных. Самый яркий такой пример — это плоская шкала налогообложения, которая в мире нигде практически не применяется. То есть когда богатые и бедные платят одинаково — 13% подоходного налога. При этом процент, который получают представители бизнеса с акций своих предприятий, еще значительно ниже. Что лишний раз доказывает, что вся законодательная база России сформирована для обслуживания интересов богатых и сверхбогатых. Эта инициатива по экологическому сбору — из той же серии», — высказал свою точку зрения парламентарий.

Депутат отметил, что в Самаре еще 3−4 года назад средний класс менял автомобиль после 5−6 лет эксплуатации. Теперь ситуация поменялась, средств на замену автомобиля нет, средний класс продолжает ездить на своих машинах, которым уже по 7−8 лет. Матвеев считает, что это явление носит общероссийский характер: доля автомобилей б/у будет возрастать, поэтому ведение экологического налога на автомобили коснется еще большего количества налогоплательщиков и принесет больше дохода в бюджет.

Политик обратил внимание на то, что многократно звучали инициативы от ЛДПР, КПРФ об отмене транспортного налога, так как он содержится в цене бензина. Но эти инициативы каждый раз торпедируются.

«Быть богатым в России выгоднее во всех смыслах. Кого государство спасает в кризисы — олигархов и их бизнес. Например, в Самаре есть проблема, которой пальчиком грозила Генпрокуратура РФ. Речь идет о том, что большинство коттеджей в черте города на берегу Волги не оформлены и их собственники не платят налог на имущество. Бесконечно об этом говорят, но эта проблема так и не решена, видимо, там живут люди, от которых зависит это решение», — сказал Матвеев.

Он также поднял тему качества бензина, который даже на АЗС известных брендов не соответствует по октановому числу, например, вместо 95-го бензина заливают 88-й бензин или 90-й.

«Это жульничество в топливном секторе приводит к большему загрязнению. Водители знают, когда на плохой заправке заправился, машина глохнет. Поэтому вообще о каких экологических стандартах можно вести речь? Даже дорогая марка автомобиля в таком случае не гарантирует уменьшения вредных выбросов», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтранс РФ вышел с инициативой заменить транспортный налог на экологический сбор. Сумма сбора будет зависеть от технических возможностей автомобиля, связанных с выбросом углекислого газа. Нынешний транспортный налог рассчитывается, исходя из мощности двигателя, года выпуска, производителя, модели.