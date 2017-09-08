В Ярославской области программа капремонта выполнена за 8 месяцев на 22,4%
Ярославль, 8 сентября, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Краткосрочная программа капитального ремонта в Ярославской области за 8 месяцев 2017 года исполнена на 22,4%. Об этом свидетельствуют официальная статистика Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Всего в Ярославской области в 2017 году запланировано проведение работ на 646 многоквартирных домах (для сравнения в 2016 году — 315 МКД). По состоянию
Предоставить отдельную статистику по Ярославлю, где находится большинство многоквартирных домов, в фонде не смогли.
Как говорят в фонде, оплата подрядным организациям производится только в случае урегулирования всех вопросов по возмещению ущерба собственникам домов, что подтверждается соответствующими расписками собственников или трехсторонними соглашениями.