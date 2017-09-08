Ростов-на-Дону, 8 сентября, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Широкий общественный резонанс вызвала возможность строительства Музея блокады Ленинграда немцами или финнами, передаёт ИА REGNUM.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Проект музея Блокады Ленинграда

Напомним, в Петербурге готовятся назвать победителя международного архитектурного конкурса на концепцию нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольнинском мысу. В конкурсе участвовали петербургские архитектурные бюро, москвичи, а также иностранные специалисты: норвежцы из бюро Snohetta, финское бюро Lahdetaa & Mahlamaki и немецкая мастерская Thomas Herzog Architekten.

«Если кое-где у нас власти без мозгов, так нужно менять эти власти, благо механизмы есть. На Пискарёвском кладбище лежит родной брат моей бабушки, то есть мой двоюродный дед. Ставить ему памятник за счет средств потомков — людей его погубивших, это верх кощунства. Видимо, к сожалению, у людей власть предержащих в Санкт-Петербурге блокада с исторической памяти до сих пор не снята», — такое мнение по этому поводу высказал депутат Ростовской городской думы Анатолий Котляров в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 8 сентября.

Народный избранник напомнил, что в Донском регионе также строится музей Великой Отечественной войны. Комплекс «Самбекские высоты» должен открыться к 75-й годовщине Великой Победы. И без помощи иностранцев.

«В Ростовской области погибло около 800 тысяч советских солдат и матросов. Ростов-на-Дону дважды оккупировали немцы. Это первый город, который освободила Красная армия в 1941 году. Битва показала бойцам под Москвой, что немцев можно и нужно бить. Сейчас у нас строится музей, сражениям на Миус-фронте, которые по масштабам были равны Курской битве, но об этом предпочитают молчать, так как там гибла пехота. Есть дефицит с деньгами на сооружение. Но и мысли не возникало обратиться за помощью к внукам фашистов. Музей наш будет построен за народные деньги. Собирает вся область. И, возможно, немцев мы пригласим на открытие. Но не как почетных гостей, а как тех, кому надо помнить, чем заканчиваются походы на восток», — заключил собеседник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Музей обороны и блокады Ленинграда будет объединять общественные пространства, парк, постоянную экспозицию и зоны временных выставок, институт Памяти (научно-исследовательский и образовательный центр), мемориалы, общедоступные архив и библиотеку и фондохранилище.