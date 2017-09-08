Москва, 8 сентября, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Руководство Пенсионного фонда (ПФ) России должно само жить так же, как живут российские пенсионеры, считает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Неизвестный фламандский художник. Богатый и бедный. XVII

Желаю всем без исключения представителям Пенсионного фонда, а я знаю, что там значительная часть сотрудников получает довольно скромную зарплату. Так вот, я желаю всем без исключения сотрудникам Пенсионного фонда при выходе на пенсию получать ту пенсию, которую сейчас они гарантируют всем остальным гражданам.

Руководство Пенсионного фонда само должно жить так, как пенсионеры.

Ранее глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым заявил, что в 2017 году из федерального бюджета будет выделено 99,7 млрд рублей на доведение пенсий до регионального прожиточного минимума и выплату социальных доплат.

Выплаты будут направлены 3,9 млн пенсионеров в 69 регионах России. Дроздов также отметил снижение федеральных социальных доплат, что говорит о том, что благосостояние пенсионеров повышается.

Кроме того, он привел относительные показатели роста пенсий: в 2017 году она вырастет на 4,5%. При инфляции 3,7% ожидается небольшой рост пенсий в реальном выражении.

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В начале августа было опубликовано исследование Высшей школы экономики и Российской академии наук (РАН) «Российские пенсионеры в условиях кризиса». Результаты исследования свидетельствуют о том, что пенсионеры остаются одной из самых бедных категорией граждан.

Около 54% пенсионеров не хватает денег на еду и одежду, 12% — даже на продовольствие. 20% пенсионеров продолжают работать для компенсации нехватки средств.

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Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в мае, более 80% граждан считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Группа бедных составила 39% (среди людей пенсионного возраста — 54%, среди жителей сельской местности — 46%). 10% граждан РФ отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов питания, 29% — что им едва хватает денег на одежду.