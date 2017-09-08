Москва, 8 сентября, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий наказание вплоть до уголовной ответственности за карикатуру или шарж в ходе избирательной кампании, намерен разработать член Совфеда Вячеслав Тимченко. В Госдуме же считают, что политическую борьбу делать беззубой нельзя, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Cовет Федерации РФ

«Последние несколько избирательных циклов мы сталкиваемся не с клеветой, а с искажением событий во время предвыборных кампаний. Все это унижает и оскорбляет человека, и за такие нарушения ответственности нет», — заявил сенатор «Парламентской газете».

По мнению парламентария, наказание может быть как административное, так и уголовное — в зависимости от нанесенной обиды. Например, административная ответственность может наступать в случае ущемления интересов политического оппонента, а уголовная — за явное унижение личности, рассуждает Тимченко. Наказания за клевету, по мнению сенатора, бывает недостаточно.

Вместе с тем в Госдуме считают, что введение санкций за шаржи и карикатуры избыточно.

«Я сам страдал, когда на меня рисовали карикатуры политические оппоненты, но делать политическую борьбу беззубой нельзя, уже предусмотрено наказание за клевету, оскорбление и так далее», — отметил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

По мнению парламентария, «шаржи и карикатуры не самое страшное оружие в руках оппонентов, используют подметные листовки, газеты, где искажаются факты».