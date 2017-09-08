Ярославль, 8 сентября, 2017, 10:18 — ИА Регнум. В Ростовском районе Ярославской области в избирательные комиссии поступили избирательные бюллетени для выборов губернатора с пометками на полях для голосования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель областной избирательной комиссии Олег Захаров.

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«В одной из территориальных комиссий Ростовского района заметили, что на полях, где надо проставлять отметки своего выбора, уже стояли точки. Это был типографский брак — пятнышки краски случайно туда попали. Члены комиссии убирали эти пятна стирательными резинками. Потом проверили очищенные бюллетени на комплексах автоматической обработки бюллетеней — они воспринимаются как нормальные», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

В облизбиркоме отметили, что очищенные от точек краски бюллетени будут выдаваться людям в последнюю очередь. Избирательные комиссии всегда получают бюллетени с запасом, который редко когда используется.

Стоит отметить, что накануне в интернет появилась информация о том, что тираж испорченных бюллетеней для голосования не первый — около 500 тысяч экземпляров было забраковано по причине не правильного расположения фамилий кандидатов и «квадратиков» для отметки голосов. Однако эту информацию корреспонденту ИА REGNUM в областной избирательной комиссии не подтвердили.