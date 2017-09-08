Луганск, 8 сентября, 2017, 10:34 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинские войска нарушили шесть раз режим тишины в Луганской Народной Республике, сообщает 8 сентября пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Согласно сообщению, украинские силовики обстреляли населенные пункты Логвиново, Красный Яр, Фрунзе, Лозовое. При обстреле ВСУ использовали автоматические станковые гранатометы, стрелковое оружие. Отмечается, что пострадавших среди населения и военнослужащих нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, Киев продолжает вести боевые действия против Донецкой и Луганской Народной Республики, несмотря на подписанные Минские соглашения. Также 25 августа вступило в силу «школьное перемирие», которое украинские войска в очередной раз не соблюдают.

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости ввода миротворческой миссии в Донбасс. США поддержали эту идею, при этом заявив, что миротворцы ООН должны действовать на всей территории Донбасса, «вплоть до украинско-российской границы».