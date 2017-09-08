Астрахань, 8 сентября, 2017, 10:16 — ИА Регнум. В Астраханской области введена в эксплуатацию солнечная электростанция «Заводская» мощностью 15 МВт. Этот объект стал первым из 15-ти, которые компания «Солар Системс» планирует построить в России до 2020 года, передаёт ИА REGNUM 8 сентября. А уже в 2018 году в Наримановском районе компания планирует ввод в эксплуатацию ещё одной солнечной электростанции мощностью 15 МВт.

Solarsystems.msk.ru Солнечная электростанция

Солнечная электростанция, расположенная на участке площадью 26 га в посёлке Володарский, состоит из почти 60 тыс. штук единичных фото-электрических модулей мощностью по 250 ватт. При установленной мощности электростанции в 15 МВт выработка электрической энергии составит около 21 млн кВт часов в год.

«Запуск объекта позволит повысить уровень энергодостаточности и энергоэффективности Астраханской области, снизить потери электроэнергии в электрических сетях», — пояснили в пресс-службе главы региона.

Инвестиции в объект, который возведен в соответствии с постановлением правительства РФ от 28 мая 2013 г. «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности», составили почти 3 млрд рублей. После выхода станции на полную мощность бюджет Астраханской области будет ежегодно получать свыше 67 млн рублей налогов.

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Володарский район для строительства объекта генерации солнечной энергии был выбран неслучайно: здесь планируется создание крупного иранского птицеводческого хозяйства. Также в стадии проработки проекты развития тепличных хозяйств и пищевой промышленности с участием иностранных инвесторов. А значит, потребность в энергетике будет только нарастать. По данным регионального минпрома, в целом по Астраханской области ожидаемое увеличение потребляемой электрической мощности до 2020 года может составить более 250 МВт.

Jilkin.ru Энергия солнца

Всего в регионе планируется построить в ближайшие годы семь солнечных электростанций по 15 МВТ. Общий объём инвестиций составит около 12 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, возводить солнечную электростанцию в посёлке Володарский Володарском районе Астраханской области начали в сентябре 2016 года. Это событие губернатор региона Александр Жилкин назвал «важной вехой в развитии альтернативной генерации на юге России».

Добавим, что ООО «Солар Системс», учреждённое Amur Sirius (КНР) в марте 2014 года с целью строительства и эксплуатации солнечных парков в России, в ближайшие три года планирует строительство солнечных парков в Волгоградской области, Ставропольском крае, Республике Калмыкия и Башкирии. За счёт введения в эксплуатацию пятнадцати солнечных парков общая установленная мощность энергосистем данных регионов увеличится на 335 МВт. Суммарный объём инвестиций превысит 44 млрд рублей.