Вашингтон, 8 сентября, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Госдепартамент США заявил о намерении отказаться от политики ответа по принципу «око за око» и улучшить отношения с Россией. Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства Хизер Науэрт на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

«Мы хотели бы, чтобы эти отношения улучшились. Мы не хотим продолжения этого дипломатического «око за око», — пояснила Науэрт, говоря о том, что происходит в отношениях между странами.

Она добавила, что у США и РФ есть «множество сфер» для сотрудничества, например, режим прекращения огня в Сирии. Такие заявления о том, что сферы для сотрудничества есть и отношения можно улучшать, регулярно звучат в Вашингтоне.

Тем не менее, анонсировав отказ от политики «око за око», Госдеп США ничего не говорит о прекращении односторонних провокаций США в адрес России и отмене санкций. Не прекращаются в США и «расследования» якобы вмешательства России в выборы президента в 2016 году, их ведут Конгресс и спецпрокурор.

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Напомним, дипломатический конфликт между Россией и США начался в декабре 2016 года. И начал его Вашингтон: тогда из США были высланы 35 российских дипломатов и закрыты две загородные «дачи» российских дипмиссий. В ответ на это Россия в конце июня 2017 года установила паритет по количеству работников дипмиссий, сократив число американских дипломатов в РФ до 455.

Отметим, что Москва ответила не сразу. Решение о симметричном ответе было принято после того, как Конгресс США принял, а президент Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России. В основном новые ограничительные меры направлены против строительства газопровода «Северный поток — 2» и российского финансового сектора. В этом законе Россия была поставлена в один ряд с Ираном и Северной Кореей.

Число сотрудников сократили, а в ответ посольство США ввело ограничения на выдачу виз гражданам РФ: теперь их можно получить только в Москве, консульства в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге закрыты. Кроме того, власти США 1 сентября закрыли генконсульство России в Сан-Франциско и российское торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке.

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Затем в зданиях генконсульства и торгового представительства в Вашингтоне американские спецслужбы провели обыски под предлогом того, что они велись уже после закрытия объектов, а значит, не противоречили закону. Глава МИД Сергей Лавров назвал подобные действия грубейшим нарушением международного права.

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о том, что намерен поручить МИД РФ обратиться в суд США по поводу отъема дипсобственности. Путин также отметил, что сокращение числа российских дипломатических учреждений — это право США. Однако, по его словам, «делалось это в явно хамской манере», что «не украшает американских партнёров». По данным Белого дома, распоряжение о закрытии дано лично американским президентом Дональдом Трампом.

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«Американская сторона лишила Российское государство права пользоваться нашим имуществом — это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИД обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хвалёная американская судебная система», — сказал Путин.

Он также отметил, что Кремль оставляет за собой право на дальнейшее сокращение числа американских дипломатов в России. Речь идет о том, что США взяли на себя обеспечение работы штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. И ряд российских дипломатов, 155 человек, работают в США по линии ООН, так что если говорить о строгом паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155.