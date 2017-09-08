Хабаровск, 8 сентября, 2017, 09:46 — ИА Регнум. В ходе осенней сессии парламентарии Законодательной думы Хабаровского края предложили внести поправки в Федеральный закон «О морских портах», и в «Водный кодекс» РФ касающиеся перевалки пылящих грузов в границах поселений, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM ОАО Ванинский морской торговый порт — на угольном пирсе работает автопылесос

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Предложение о внесении поправок в Федеральный закон парламентарии подготовили на основании предложений, подготовленных инициативной экологической группой из Советской Гавани. Согласно правкам, перевалка и хранение пылящих грузов в портах, расположенных в границах жилых поселений, должна производиться с применений современных технологий пылеподавления.

«Про уголь» и поправки в «Водный кодекс» РФ, подготовленные депутатами на основании предложений граждан. Согласно предложениям, запрет должен быть введен на дробление и обогащение угля в границах водоохранных зон.

«Проект направлен в Государственную Думу РФ, размещен на площадке «Эксперт». Месяц будет проходить экспертиза. Затем, либо последуют рекомендации и мы предложения доработаем, либо в таком виде, в каком мы его сегодня представили, проект будет направлен в Нижнюю палату Российского парламента. Поскольку законопроект касается не только Хабаровского края, мы намерены обратиться за поддержкой в другие регионы», — сообщил председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Закдумы Хабаровского края Юрий Постельник.

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В Хабаровском крае действуют несколько морских портов, занятых перевалкой угля. Это АО «Дальтрансуголь» СУЭК, ОАО «Ванинский морской торговый порт» в Ванино, перевалкой угля занято ООО «Ремсталь» в Советской Гавани и ОАО «Терминал».

АО «Дальтрансуголь» — единственный специализированный угольный порт в регионе, оснащенный самым передовым оборудованием для пылеподавления, имеющимся на сегодняшний день в мире. Порт построен «с нуля» и введен в эксплуатацию в 2008 году, вдали от жилых массивов. Порт реализует собственную долгосрочную экологическую программу, львиную долю в которой занимает внедрение современных технологий пылеподавления.

Остальные порты построены еще в советское время. Но и они сегодня приобретают оборудование и технологии для борьбы с пылением. Не все передовые предложения в этой области можно использовать на старом оборудовании, но то, что можно — пушки для орошения штабелей угля, заграждения — порты покупают и устанавливают.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2013 по 2017 год по регионам ДФО прокатилась волна митингов, посвященных проблеме пыления при перевалке угля в морских портах. Особенно остро эта проблема стояла в Приморском крае, в порту Находка, в Хабаровском крае, в порту Ванино. Общественный протест привлек внимание к проблеме властей на всех уровнях — от региональной до федеральной.

Решением президента России 2017 год в РФ объявлен годом экологии.

Между тем ученые — экологи предостерегают от нагнетания паники и рекомендуют делать ставку на науку и внедрение современных технологий.

«Бороться с пылением необходимо. Но грамотно. Первое, что необходимо делать — последовательно, твердо добиваться улучшения технологий перевалки угля. Требовать внедрения современных технологий, причем, как при перевалке, так и при добыче топлива, а также — при его сжигании. И такие технологии сегодня есть и в мире, и в России. Второе — экологам необходимо взять на себя функцию экологического просвещения. Это уже «лекарство» от нагнетания паники. Ведь паника возникает на почве невежества, отсутствия знаний. А уголь Россия будет добывать. И Кузбасс — наша гордость и гарантия энергетической безопасности государства», — сказала в интервью ИА REGNUM профессор ДВФУ, завкафедрой ЮНЕСКО по экологии моря Надежда Христофорова