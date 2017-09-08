Москва, 8 сентября, 2017, 09:06 — ИА Регнум. Почти 100 миллиардов рублей будет направлено из федерального бюджета в регионы Российской Федерации для доведения размеров пенсий до прожиточного минимума. Об этом сообщил в четверг, 7 сентября, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

«Для 3,9 млн человек в субъектах РФ мы доводим пенсию до прожиточного минимума в субъекте и выплачиваем федеральную социальную доплату, — говорит Дроздов, слова которого обнародованы на сайте правительства РФ. — Ее размер несколько снижается, и это говорит о том, что уровень благосостояния пенсионеров растет».

При этом Дроздов уточнил, что в текущем году из бюджета на эти цели будет направлено 99,7 млрд рублей в 69 субъектах РФ. По итогам работы восьми месяцев 2017 года в ПФР «все исполняется в плановом порядке», сказал глава ведомства.

По его словам, если говорить про всю страну, то пенсии в текущем году вырастут на 4,5%.

«В этом году предполагается, что пенсии вырастут на 4,5%, — говорит глава ПФР. — При плановой инфляции 3,7% это будет рост в реальном выражении».

В Пенсионном фонде РФ сообщили, что с 1 августа 2017 г. работающие пенсионеры — около 14,3 млн человек — получили прибавку к выплатам. На перерасчет имели право граждане, за которых работодатели в 2016 г. уплачивали страховые взносы.

Отмечается, что на размер прибавки оказала влияние зарплата, которую выплачивали гражданину в 2016 г., то есть сумма уплаченных работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

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