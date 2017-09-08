Будапешт, 8 сентября, 2017, 09:11 — ИА Регнум. Венгрия, ставшая в 2004 году членом Европейского союза, превратилась в автократию, спонсируемую Брюсселем, пишет 7 сентября Die Zeit.

Walkerssk Венгрия

С 2010 года Виктор Орбан является премьер-министром Венгрии, именно его политика поспособствовала склонности Венгрии к самодержавию: он не отменил демократию, но значительно ее видоизменил.

На сегодняшний день государственные СМИ, суды и университеты контролируются правящей партией Фидес, возглавляемой Орбаном.

Семь лет назад он пообещал венгерскому народу революцию, в каком-то смысле он сдержал свое слово, «только без денег ЕС — никуда», добавляет издание.

За последние восемь лет Венгрия получила около €30 млрд из бюджета ЕС. Это самый высокий показатель на душу населения среди остальных 27 стран — членов союза.

Крупнейшими инвесторами в венгерскую инфраструктуру являются не международные компании, такие как Google или Volkswagen, а «деньги Евросоюза», которые помогают жителям маленьких городов и деревень получать всё необходимое.

Тем временем ЕС инициировал более 1300 дел в рамках борьбы с мошенничеством: только в 2016 году Европейское бюро по борьбе с мошенничеством зафиксировало 13 крупных нарушений в отношении Венгрии.

Как ни странно, всё «хорошее» в стране приписывают к заслугам премьер-министра, а всё «плохое» — Евросоюзу, и именно Брюссель, согласно мнению многих венгерских граждан, несет за это ответственность.

Эксперты объясняют это тем, что Орбан в целях сохранения своей власти умышленно создал внешнего врага в лице ЕС.

Напомним, Будапешт критикует Еврокомиссию за «принуждение» участвовать в программе распределения африканских беженцев из Италии и Греции, ссылаясь на угрозу внутренней безопасности в стране.

Помимо этого, Орбан неоднократно критиковал Брюссель за вмешательство во внутреннюю политику Венгрии: достаточно вспомнить скандал, связанный с реформой университетского образования.

Каким будет будущее Венгрии в ЕС — неясно, но до тех пор, пока во главе правительства стоит Виктор Орбан, отношения с Брюсселем будут только накаляться, добавляет издание.