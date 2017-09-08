Москва, 8 сентября, 2017, 08:58 — ИА Регнум. В ближайшие годы планируют делать ремонт в квартире или в доме 33%, или 18,6 млн семей в России. Они готовы потратить на ремонт в среднем 179 тыс. рублей. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

stux Ремонт квартиры

В 2017 году намерены делать ремонт 9,6 млн семей (17%), в ближайшие два года — еще 9 млн (16%) семей.

Каждая десятая семья (6,2 млн) в России задумывается о ремонте, но откладывает этот вопрос из-за отсутствия средств.

Более половины (53%, 30 млн) семей не собираются делать ремонт.

Чаще других могут позволить себе сделать ремонт жители городов-миллионников (кроме Москвы и Санкт-Петербурга): 42% против 30% в обеих столицах.

16% жителей Москвы и Санкт-Петербурга откладывают ремонт из-за отсутствия денег.

Большинство тех, кому предстоит делать ремонт, планируют клеить обои (69%), а также штукатурить или выравнивать стены (47%).

Натяжные потолки будут устанавливать 32%, производить работы с полом 30%, красить стены 29% и устанавливать/ремонтировать межкомнатные двери 28% опрошенных.

Реже не хотят менять сантехнику (26%), класть настенную/напольную плитку (24%), красить потолок (23%) и устанавливать, ремонтировать окна (22%), а также у граждан меньше желания проводить работы по электрике, гидро‑ и теплоизоляции.

Опрос проведен в июле 2017 года. Опрошены 1 600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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