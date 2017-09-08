Вашингтон, 8 сентября, 2017, 08:57 — ИА Регнум. «США отворачиваются от мира, замыкаясь на своих внутренних делах и попытках снова сделать Америку великой, — пишет немецкое деловое издание Handelsblatt. — Это исторический момент для БРИКС, страны которого, наоборот, настроены на расширение сотрудничества с миром и должны воспользоваться представившимся им шансом».

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«До последнего момента развивающиеся государства или, как еще модно говорить, страны с переходной экономикой подчинялись правилам, выработанным американцами и европейцами, теперь же они ощутили собственную силу и не считают себя обязанными подчиняться нормам, установленным ЕС или США. Члены БРИКС ощущают дискомфорт от того, что недостаточно представлены в МВФ, ВТО и Всемирном банке, и потому хотят построить альтернативную структуру, благодаря наличию которой мир станет многополярным», — отмечает СМИ.

Правда, корреспонденты газеты Моритц Кох и Штефан Шойер не уверены, что у альянса из пяти стран всё получится, как они задумывают: слишком не равны по степени развития экономики государства, в него входящие.

По мысли авторов, «картину нарушает Пекин, решивший, что ему уготована в БРИКС особая роль: итоговый документ саммита похож на график глобализации китайской экономики: в каждом из направлений деятельности ключевой фигурой является мощная китайская компания».