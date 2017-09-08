Калининград, 8 сентября, 2017, 08:42 — ИА Регнум. В Калининграде накануне стартовал проект дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных». По словам помощника руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дениса Заварзина, Калининградская область вошла в число первых 35-ти субъектов, которые охватывает проект.

Gov39.ru Общаясь со студентами, Антон Алиханов снял галстук

Одним из первых спикеров стал врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, который встретился со студентами БФУ им. Канта и КГТУ.

«Калининградская область — это земля одаренных детей, у нас очень качественное образование. Необходимо дальше его развивать. Из умных школьников и студентов растить чемпионов в бизнесе и в других отраслях, — сказал Антон Алиханов, обращаясь к аудитории. — Правительство региона готово помогать в воплощении ваших идей и проектов, в молодежном предпринимательстве. Для этого есть большое количество инструментов. Но в ходе таких встреч, как сегодня, обычно появляются новые механизмы поддержки ваших начинаний. Поэтому такое формат общения надо продолжать».

Один из студенческих вопросов цитирует пресс-служба регионального правительства:

«Я из Озерска (город на востоке Калининградской области. — ИА REGNUM ). Наблюдаю, как происходит отток населения в областной центр. Как сохранить восток региона, чтобы молодежь там оставалась?» — спросил студент Александр Корнилов.

«Есть положительный пример промышленной зоны в Правдинском городском округе. Мы проработали вопрос энергоснабжения территории, что позволит привлечь дополнительные промышленные мощности, сохранить экономику и создать рабочие места. Немаловажно повышать социальный и медицинский уровень в отдаленных от центра районах», — сказал Антон Алиханов.

ИА REGNUM дополняет, что в качестве площадок для дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в этом году предполагается задействовать в проекте более 200 вузов, а в целом до конца мая 2018 года охватить более 400 высших учебных заведений России.

«Диалог на равных» — это новый проект Федерального агентства по делам молодежи, формат которого предполагает регулярные встречи-дискуссии по следующим направлениям: «Молодежь: глобализация, вызовы времени», «Карьера и социальный лифт», «Предпринимательство», «Лидерство», «Soft skills», «Культура, lifestyle», «Благотворительность, третий сектор», «Новое образование», «Publicity и СМИ», «Интернет, digital, технологии», «Экономика».

Планируется, что в проекте примет участие более 200 000 российских студентов.