Пекин, 8 сентября, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому по состоянию на 8 сентября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,5032 юаня за доллар. Таким образом, главный финансовый регулятор Китая продолжил укреплять национальную валюту уже 10-й рабочий день подряд.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Укрепление на 237 базисных пунктов не стало неожиданностью для большинства экономистов, которые накануне прогнозировали курс 6,5 юаня за доллар. Единственным исключением стали темпы укрепления китайской валюты, пишет «Чжунго жибао».

Западные и китайские аналитики прогнозировали преодоление отметки 6,5 юаня за доллар лишь к концу сентября, однако, учитываю последнюю тенденцию, к концу месяца юань сможет «пробить потолок» в 6,3 юаня за доллар.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 7 сентября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,5269 юаня за доллар. Таким образом, юань отыграл у американской валюты еще 42 базисных пункта.