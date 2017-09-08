Лондон, 8 сентября, 2017, 08:34 — ИА Регнум. «Депутат палаты общин Джеймс Грей сказал, выступая перед коллегами, что нельзя уже больше игнорировать усиление России в Арктике. По мере того, как тает лед и улучшаются коммерческие возможности этого региона, Великобритания и ее союзники должны предпринимать все большее количество усилий, чтобы гарантировать стабильность и миролюбие Арктики», — пишет британская The Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

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НАТО давно выпустило из виду Арктику, что отражено в последней его «Стратегической концепции» 2010 года — там даже это слово отсутствует.

«За последние 10 лет масштаб расширения Россией своих экономических возможностей и способности своей армии к военным действиям в Арктике не идет ни в какое сравнение с масштабом действий стран Запада. Мы думаем, что Россия ведет в регионе одностороннюю гонку вооружений. Великобритания мало что может сделать для предотвращения этого, но углубленная оценка этих действий и их последствий способствовала бы разработке более эффективной политики», — отмечает корреспондент издания Келли Маклафлин.

По словам автора, «у западных стран должно быть намерение предложить России возобновить свое участие в «Круглом столе арктической безопасности» с участием восьми арктических держав, а также Германии, Великобритании, Нидерландов и Франции, чтобы «определить, каковы намерения России в регионе».

Корреспондент подчеркивает, что «Россия по стечению обстоятельств, вызванному украинским кризисом, в «Круглом арктическом столе» не участвовала с 2013 года, а жаль — ведь это важная площадка для решения вопросов мировой безопасности».