Каракас, 8 сентября, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы намерены создать новую международную платежную систему и создать альтернативу доллару в качестве мировой валюты. Об этом, как передает Reuters, заявил президент страны Николас Мадуро в ходе выступления в Конституционной ассамблее.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

«Венесуэла внедрит новую систему международных платежей и создаст валютную корзину, чтобы освободить нас от доллара», — сказал Мадуро.

При этом глава Венесуэлы подчеркнул, что валютная корзина будет создаваться из валют, среди которых российский рубль, юань, индийская рупия и евро.

Напомним, 26 августа президент Боливарианской республики Николас Мадуро на странице в соцсети Twitter сообщил, что введенные в отношении Венесуэлы американские санкции получат ответ.

По его словам, народ Венесуэлы ответит с «достоинством и твердостью на нападения империалистов». Мадуро также пообещал отстоять экономический суверенитет страны.

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