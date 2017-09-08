Омск, 8 сентября, 2017, 08:52 — ИА Регнум. В Музей блокады Ленинграда будет ходить молодёжь, и её нужно воспитывать на правде, поэтому этот музей должны строить российские специалисты. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал председатель Омского городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Архипов, комментируя информацию о том, что среди участников конкурса на концепцию нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» вдруг оказались финны и немцы.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Проект музея Блокады Ленинграда. «Архитектурная мастерская Мамошина» (Санкт-Петербург) — Проект «НЕПРИСТУПНАЯ КРЕПОСТЬ»

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«Блокада Ленинграда длилась 872 дня. И за это время ленинградцы показали всю свою стойкость, мужество, героизм, отвагу, терпение, верность Отчизне. Они испытывали страшные лишения, но врагу не сдались. И теперь, когда речь идёт о строительстве Музея блокады Ленинграда, нельзя даже допускать такую возможность, чтобы его строили немцы или финны», — сказал собеседник ИА REGNUM.

По словам Василия Архипова, на мероприятиях, которые будут проводиться в музее, будет воспитывать молодёжь.

«Судя по событиям последнего времени, история искажается и переписывается. А мы должны воспитывать нашу молодёжь на правде. Поэтому музей, посвящённый блокаде Ленинграда, должен также основываться на правде. А свидетелями этой правды являются наши блокадники», — говорит Архипов.

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Председатель Омской областной общественной организации «Сироты Великой Отечественной войны» Нина Борзова также недоумевает, почему в этом конкурсе принимают участие финское бюро и немецкая мастерская.

«Это очень настораживает», — говорит собеседница ИА REGNUM.

«Мы — дети погибших защитников Отечества, сироты участников Великой Отечественной войны. Были такие случаи, когда немцы предлагали нам сотрудничать, но мы решили, что не будет принимать в этом участие, ведь наши отцы погибли от пуль немцев. Также мы не поддержали идею сотрудничать грантами с финнами», — резюмировала Нина Борзова.

А вот по мнению председателя Омского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Андрея Дворецкого, в участии финских и немецких специалистов в конкурсе на концепцию нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» нет ничего ужасного:

«Когда строили мост на остров Русский во Владивостоке, туда пригласили японского эксперта, чтобы он посодействовал в строительстве. Он забраковал 50 миксеров с бетоном, так как, по его мнению, бетон был плохого качества. И этого специалиста тут же убрали и начали своими силами строить этот мост. Что получилось в итоге, все видели — скандалы из-за ненадлежащего качества строительства моста. Сегодня для меня не принципиально, кто будет строить Музей блокады Ленинграда. Ведь нынешние финские и немецкие специалисты — это не те люди, которые убивали наших солдат. Дети за поступки отцов не отвечают. И если сегодня есть какая-то немецкая фирма, которая качественно, на совесть построит этот музей за те деньги, которые будут, а наши чиновники там не нагреют руки, то это будет хорошо. А могут зайти туда наши и своровать половину денег, как это уже бывало неоднократно. Если исходить из соображений экономики и качества, вы когда идёте в салон, то хотите ведь купить не «Ладу седан баклажан», а, например, японскую машину, «Фольксваген» немецкого производства, BMW, потому что это качественные автомобили».

Андрей Дворецкий считает, что «сегодня нельзя рассуждать в том русле, что «это наши потенциальные враги, и мы их не пустим».

«Я патриот своей Родины. И я прекрасно вижу, что есть отрасль, в которой нещадно воруют, и это сложно отследить — это как раз строительство», — подытожил он.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Петербурге 8 сентября, в День памяти жертв блокады, должны назвать победителя международного архитектурного конкурса на концепцию нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольнинском мысу. И, как известно, в этом конкурсе принимают участие не только петербургские архитектурные бюро и москвичи из проектного института «Арена», но и иностранные специалисты: норвежцы из бюро Snohetta, финское бюро Lahdetaa & Mahlamaki и немецкая мастерская Thomas Herzog Architekten.

Стоит добавить, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин отметил, что мнение блокадников «должно быть определяющим» при выборе проекта-победителя. Но, однако, даже сама мысль о возможности допуска немцев и финнов к этому проекту, по мнению редакции ИА REGNUM, недопустима.

Напомним, стоимость строительства мемориального музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» составит около 2 млрд рублей, финансирование будет осуществляться из бюджета Санкт-Петербурга.

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